Vea el golazo de Maithe López, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20

Vea el golazo de Maithe López, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20

Cuando se jugaban los últimos minutos del primer tiempo, Maithe López se inventó una buena acción individual y contó con la complicidad de la guardameta rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Maithe López, delantera de la Selección Colombia, celebra un gol en el Sudamericano femenino Sub-20
Maithe López, delantera de la Selección Colombia, celebra un gol en el Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

