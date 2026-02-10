Maithe López volvió a demostrar por qué es una de las figuras de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20. Este martes 10 de febrero, contra Uruguay, por la fecha 4 de la fase de grupos, se reportó en el marcador, inflando las redes. Recordemos que fue la autora del único tanto en la victoria 1-0 sobre Venezuela, por la tercera jornada de este certamen.

Cuando transcurría el minuto 41, la atacante recibió de espaldas, controló, se giró, se quitó la marca de la defensa y, adentro del área, sacó un potente remate. El balón entró al fondo de la portería con complicidad de la guardameta uruguaya, Romina Olmedo, quien no tuvo la suficiente fuerza en sus manos y el esférico se le pasó.

Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Vea el golazo de Maithe López, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20