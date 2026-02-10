Miguel Ángel Borja se fue de doblete con su nuevo equipo; vea los dos goles del colombiano

Este martes 10 de febrero, Al Wasl se enfrentó a Al Zawraa Sport Club, con un Miguel Ángel Borja como protagonista; esto, por el duelo correspondiente a la ida, en los octavos de final de la Copa AFC.

A tan solo cinco minutos de partido, el cuadro visitante se puso arriba del marcador, con un tanto del colombiano, quien, tras un centro al área, solo tuvo que empujar la pelota para sellar la apertura del marcador en el compromiso.

⚽️ هدف الوصل الأول عن طريق ميغيل بورخا pic.twitter.com/m80794tEB3 — نيـوز الـوصل 🎙 (@NewsWSL) February 10, 2026

Pero eso no fue todo, pues el cordobés fue en busca de su doblete y, con el duelo empatado, a los 65 minutos de juego decretó el 1-2 a favor de su equipo, definiendo frente al arco, tras un rebote.

🇨🇴 ¡El gol del doblete! Miguel Angel Borja llegó para hacer goles, así marcó el doblete en derrota de Al Wasl ante Al Zawraa de Irak en la AFC Champions League 2.pic.twitter.com/3OD05uq4K4 — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) February 10, 2026

No obstante, al final todo fue para los locales, que grabaron 3-2 y dejaron abierta la serie de cara al compromiso de vuelta.