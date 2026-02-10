Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Ángel Borja se fue de doblete con su nuevo equipo; vea los dos goles del colombiano

Miguel Ángel Borja se fue de doblete con su nuevo equipo; vea los dos goles del colombiano

El atacante 'cafetero' volvió a reportarse con Al Wasl, este martes, en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Copa AFC.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Foto: X de @AlWaslSC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad