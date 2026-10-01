"Contra Paraguay hay respeto, pero tenemos que dar un paso adelante, crecer como Selección Colombia"

Este viernes será el segundo partido preparatorio en esta fecha FIFA para la Selección Colombia, frente al competitivo combinado de Paraguay. Por eso, el técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y habló del análisis que han hecho del cuadro dirigido por Gustavo Alfaro.

"Creo que mostró lo de siempre: un equipo ordenado, que sabe lo que quiere, con ciertos recursos que explota bien. Es lo que conocemos de un equipo del Mundial, parecido al equipo que jugó en la Copa del Mundo, y que ya es un rival que ha hecho una buena copa y tiene un buen entrenador. Así que tenemos el respeto que se merece", dijo de entrada Néstor Lorenzo en la conferencia previo al duelo en Nueva Jersey.

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Pero Néstor Lorenzo también se enfoca en la Selección Colombia, especialmente en "crecer", luego de lo visto frente a México, que fue empate 1-1. "Tenemos que dar un paso adelante como equipo e individuos. Estamos tratando de tener una fluidez importante", cerró diciendo el DT argentino sobre lo que debe mejorar la 'tricolor'.

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Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo:

*Lo que hay por mejorar

"Hemos hecho unos comentarios con el grupo para mejorar varias cosas: la construcción del juego, jugar más rápido, no dejarse presionar y la terminación de las jugadas. De pronto, cuando teníamos ventaja, le dábamos tiempo a México para que se reorganizara. Estoy tranquilo en ese sentido, porque es un equipo que ahora está otra vez en formación, con algunos recambios y con lo que uno conoce de los jugadores que se tienen que hacer cargo de ciertas situaciones. Pero es totalmente natural".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa AFP

*Gustavo Puerta y el permiso que pidió

"Fue un momento lindo para todos. Sabemos que ser papá es un momento muy importante para una persona; es un momento que lo trasciende a uno, es un objetivo de toda familia. Lo disfrutamos mucho, lo festejamos con él. Pidió permiso para ir y venir, al otro día ya estuvo a disposición. Balanceamos las cargas, pero ya está a full".

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*Nuevos jugadores en el proceso

"Los criterios son los de siempre, de elección de selección: un selecto entre la mayoría y un distinto. Después, en la parte humana, que sea humilde, trabajador, con un montón de valores que en los talleres con Roffe han elegido. Después les paso esos seis o siete valores de jugadores de selección: la grandeza, la competitividad, entrega absoluta. Eso es lo que se le pide. Los criterios son, a priori, futbolísticos".

*Relación hinchada y Selección Colombia

"Tengo una relación y en Bogotá ando en la calle. La gente le agradece a la Selección las ilusiones, las actuaciones y la entrega del equipo. Nunca hubo una mala relación entre el hincha y el espectador, nunca la hubo. Siempre se le valoró".