David Mackalister Silva; "la idea del profe Gamero es con más tenencia y de dominar los partidos"

Millonarios atraviesa su mejor momento en la Liga BetPlay II-2026 y todo por cuenta de la llegada de Alberto Gamero, tras la salida de Fabián Bustos. El 'embajador' viene de sacar dos valiosos empates contra Nacional y Medellín, ambos en el Atanasio Girardot. Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', David Mackalister Silva habló sobre la actualidad del equipo y el estreno de Juan Guillermo Cuadrado ante el 'poderoso de la montaña.

"Venimos aceitando la idea del profe, con un poco más de tenencia y buscando dominar los partidos. Vamos consiguiéndolo poco a poco, aunque todavía hay muchas cosas que nos hacen falta por mejorar", dijo de entrada uno de los capitanes del azul, sobre la adaptación a la idea del DT samario.

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Silva es consciente de que no todo es perfecto y dio cuenta de una debilidad de Millonarios. "La pelota parada es una de las preocupaciones más importantes, porque se ha trabajado siempre, nos lo han advertido y nos sigue pasando; entonces tenemos que seguir trabajándola, además de ponerle mucha atención. El juego aéreo y la pelota quieta son muy dinámicos, y lo único que sabemos es que tenemos que trabajar", reflexionó.

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El nacido en Bogotá también dio su opinión sobre el apretado calendario del FPC: "Son demasiadas las cosas que pueden influir en una lesión, y no es casualidad que varios equipos tengan muchos jugadores lesionados. Nosotros también estamos afectados por ese tema, pero al final es algo que nos afecta a todos".



Acto seguido, a 'Maca' le consultaron por la llegada de figuras como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. "Es muy positivo tanto para la Liga como para los equipos que hayan llegado jugadores demasiado importantes, con un trasegar en sus carreras muy destacado, que han dejado el nombre de Colombia en alto. A eso tenemos que darle un poco más de valor y, obviamente, ellos están acá porque les nace volver a Colombia. Hay que valorar eso", rescató.

Al jugador de 39 años le consultaron por el ambiente que tuvo Cuadrado en su debut y recordó un episodio que vivió en el pasado. "Sobre el mal momento que vivimos con Daniel Cataño en Ibagué en el pasado, aclaro esto porque de pronto se tergiversó un poco el tema: yo lo decía como una consecuencia de un hincha, que era uno solo; no me refería a toda la hinchada tolimense. Además, estoy muy agradecido siempre con el club. Quise decir que ese hincha hizo quedar mal a toda la fanaticada", aclaró.

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Aterrizando la situación al caso del exJuventus e Inter, Silva dijo que hay dos caras de la moneda. "Y sobre lo de Cuadrado, si te hablo como jugador me dolería, pero si es como hincha, hace parte del fútbol y, especialmente porque no estamos hablando de una agresión; siento que hace parte del contexto del fútbol", analizó.

Finalmente, Mackalister Silva compartió cómo vio al 'Panita' en el candente entorno que se presentó frente al Medellín. "Estaba más nervioso yo (risas). Como jugador, veo que así como habla y como vive, es como persona. De lo poco que hemos compartido se ve muy tranquilo, eso lo transmite, además de mucha seguridad y experiencia, que la hizo notar en un contexto hostil para él. La sacamos adelante", concluyó.