Linda Caicedo, clave en empate 1-1 de Real Madrid contra Manchester City por Champions League

Linda Caicedo está decidida a marcar una época en el Real Madrid. Desde que llegó para vestir la camiseta 'blanca', no ha parado de destacarse y este jueves 1 de octubre no fue la excepción. En el marco de la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League, anotó en el 1-1 de Real Madrid contra Manchester City.

En carrera por la banda derecha, la colombiana, Linda Caicedo, entró hasta el área rival para culminar su gran acción individual y adelantar al club blanco (29').

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El City, más agresivo en la segunda mitad, encontró su recompensa con el empate de Khadija Shaw (51'), aunque el vigente campeón de Inglaterra pudo sentirse afortunado en la recta final del partido.

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En el minuto 90, la árbitra Silvia Gasperotti impactó contra la jugadora del City Beth Mead y anuló el gol anotado apenas un segundo después por Silvia Cristóbal, considerando haber interferido en la acción en perjuicio del City.



Con dos puntos ambos equipos, las Citizens ocupan la 11ª posición, seguidas por las blancas (12ª).

Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino. Foto: Getty Imágenes

Más arriba en la tabla está el París Saint-Germain (3º, 4), que sumó su primera victoria tras golear 5-0 al OH Lovaina belga.

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También goleó el HB Koge danés, que aplastó 5-1 al Servette suizo, colista de la competición.

El líder es el FC Barcelona, defensor del título y que el miércoles goleó 6-0 en el campo de la Roma.

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Las catalanas son las únicas que han conseguido encadenar dos triunfos en las dos primeras jornadas.