Néstor Lorenzo sobre cómo serían las nuevas Eliminatorias Sudamericanas: "se desvirtuaría todo"

Néstor Lorenzo dio inicio a un nuevo proceso al frente de la Selección Colombia, dejando atrás lo que pasó en el Mundial 2026 y partidos anteriores. Justamente, este camino inició el pasado sábado 26 de septiembre con el empate 1-1 contra México. Ahora, se avecina otro duelo preparatorio y será ante Paraguay, el viernes 2 de octubre, en territorio estadounidense.

Fue así como, antes de dicho compromiso, el entrenador ofreció una rueda de prensa y habló de diversos temas, entre ellos, lo que serían las nuevas Eliminatorias Sudamericanas. Recordemos que España, Portugal y Marruecos son los países anfitriones y sedes de la siguiente cita orbital, pero habrá juegos de la primera fase en Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Al ser sub-sedes, tienen su lugar asegurado para la Copa del Mundo. Sin embargo, igual jugarán las fechas de Eliminatorias y, de los siete seleccionados restantes, se van a clasificar tres de manera directa y uno irá al repechaje. Razón por la que Néstor Lorenzo no ocultó su descontento, más allá de que no es oficial por la Conmebol.

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¿Cómo ha visto la evolución del equipo? ¿Habrá muchos cambios?

"Los veo bien, con una buena capacidad de captación de conceptos, en especial los que no vinieron nunca, ya que los habituales ya saben cómo es. La actitud de los nuevos es maravillosa, vemos cosas lindas en los jugadores jóvenes que nos ilusionan. Seguramente, habrá cambios en el equipo"



Dentro de esos cambios, ¿está la posibilidad de ver otro arquero?

"Quizá. Quiero ver a los tres si es posible. Seguro sea uno de los cambios".

¿Le han solicitado desde algún club por un jugador que no tenga tantos partidos?

"Las solicitudes llegaron desde antes de la convocatoria por parte de los clubes, con jugadores que tenían compromisos. Esta fecha FIFA está en medio de competiciones que para los equipos son importantes, pero tuvimos que decirle 'no' a todos. Si le decíamos que 'sí' a alguno, se complicaba todo. La Selección es una prioridad y la fecha FIFA hay que aprovecharla para ver cómo responden los jugadores en lo individual, pues eso hará que el colectivo crezca".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio la titular contra México en partido preparatorio AFP

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¿Qué opinión le merece el nuevo formato de Eliminatorias Sudamericanas?

"Creo que no es oficial, entonces no quiero ahondar en eso. Por supuesto, si pasa eso, desvirtuaría lo que ha sido la Eliminatoria en Sudamérica. Esperemos que no prospere eso, por el bien del fútbol".

¿Se verá a los nuevos creativos?

"No sé. Juan Manuel Rengifo y Yaser Asprilla están en la cola. Pasó con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes esperaron y jugaron y estuvieron desde jóvenes. Ahora, tenemos a un chico de 18 años, que nos da mucha satisfacción, que es Matías Orozco".

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¿Cuál es el reporte médico de los jugadores?

"Todos está bien. Fue un momento de fricción al final, contra México, pero no pasó nada y todos están en buenas condiciones y recuperados".