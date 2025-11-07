Convocados de Selección Colombia para jugar con Nueva Zelanda y Australia; Luis Díaz llega brillante

La Selección Colombia cerrará la presente temporada con dos partidos de fogueo frente a sus similares de Nueva Zelanda y Australia, el 15 y el 18 de noviembre próximos, respectivamente, en el cierre del plan de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con ese panorama, el técnico Néstor Lorenzo entregó hace pocos minutos el listado de convocados, con los que trabajará desde el próximo lunes en territorio estadounidense. Y es que contra los neozelandeses se jugará en Florida y frente a los australianos será en New York, con un horario de las 8 de la noche en el par de oportunidades.

Tal y como ha sido la constante, el seleccionado colombiano contará con la presencia de sus figuras con Luis Díaz, de gran momento en Bayern Múnich, a la cabeza, sumando a otras fichas clave en el esquema como: Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Javier Suárez, entre otros.



Acá el listado completo de convocados por Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia

Álvaro Angulo — Pumas (MEX).

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG).

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX).

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA).

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA).

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG).

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR).

David Ospina — Atlético Nacional (COL).

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP).

James Rodríguez — Club León (MEX).

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG).

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA).

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA).

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP).

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA).

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG).

Kevin Castaño — River Plate (ARG).

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER).

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR).

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA).

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR).

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA).

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP).

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA).

¿Cuándo conocerá la Selección Colombia a sus rivales en el Mundial 2026?

Con esas dos últimas fechas FIFA de 2025, el siguiente acto oficial del Mundial del año próximo será el 5 de diciembre en el 'John F. Kennedy Center for the Performing Arts', en la ciudad de Washington D. C. Allí se conocerán los rivales del seleccionado que orienta Néstor Lorenzo. Será a las 12 del día y se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

Como novedad, este Mundial tendrá la participación de 48 selecciones, con 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP