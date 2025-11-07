Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocados de Selección Colombia para jugar con Nueva Zelanda y Australia; Luis Díaz llega brillante

Convocados de Selección Colombia para jugar con Nueva Zelanda y Australia; Luis Díaz llega brillante

Hace pocos minutos, se revelaron los nombres de los futbolistas con los que contará el técnico Néstor Lorenzo para el cierre de las fechas FIFA en 2025 y con el Mundial del año entrante en la mira.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz durante partido con la Selección Colombia
Luis Díaz durante partido con la Selección Colombia.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad