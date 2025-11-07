Convocados de Selección Colombia para jugar con Nueva Zelanda y Australia; Luis Díaz llega brillante

Publicidad
La Selección Colombia cerrará la presente temporada con dos partidos de fogueo frente a sus similares de Nueva Zelanda y Australia, el 15 y el 18 de noviembre próximos, respectivamente, en el cierre del plan de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con ese panorama, el técnico Néstor Lorenzo entregó hace pocos minutos el listado de convocados, con los que trabajará desde el próximo lunes en territorio estadounidense. Y es que contra los neozelandeses se jugará en Florida y frente a los australianos será en New York, con un horario de las 8 de la noche en el par de oportunidades.
Tal y como ha sido la constante, el seleccionado colombiano contará con la presencia de sus figuras con Luis Díaz, de gran momento en Bayern Múnich, a la cabeza, sumando a otras fichas clave en el esquema como: Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Javier Suárez, entre otros.
Con esas dos últimas fechas FIFA de 2025, el siguiente acto oficial del Mundial del año próximo será el 5 de diciembre en el 'John F. Kennedy Center for the Performing Arts', en la ciudad de Washington D. C. Allí se conocerán los rivales del seleccionado que orienta Néstor Lorenzo. Será a las 12 del día y se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.
Como novedad, este Mundial tendrá la participación de 48 selecciones, con 12 grupos de cuatro equipos cada uno.
