Convocatoria de Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano; por el cupo al Mundial

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La Selección Colombia femenina Sub-17 se alista para competir en el Sudamericano de su categoría. Luego de estar concentradas desde el sábado 11 de abril en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en Bogotá, el profesor Carlos Paniagua dio la lista final de jugadoras que disputarán el cupo a la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos 2026 y el título del campeonato. La 'tricolor' viajó este martes 21 de abril a Asunción, Paraguay, para disputar el torneo programado entre el 24 de abril y el 9 de mayo.
Partido 1 - Paraguay vs. Argentina
Fecha: Viernes 24 de abril | 5:50 p.m.
Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Partido 2 - Argentina vs. Colombia
Fecha: Domingo 26 de abril | 2:50 p.m.
Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Partido 3 - Colombia vs. Chile
Fecha: Martes 28 de abril | 5:50 p.m.
Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
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Partido 4 - Colombia vs. Bolivia
Fecha: Jueves 30 de abril | 2:50 p.m.
Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Partido 5 - Paraguay vs. Colombia
Fecha: Domingo 03 de mayo | 5:50 p.m.
Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
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