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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano; por el cupo al Mundial

Convocatoria de Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano; por el cupo al Mundial

Después de la gesta conseguida por el equipo masculino de esta categoría, llega el turno para la Selección Colombia femenina Sub-17, también en Paraguay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Convocatoria de la Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano 2026
Convocatoria de la Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano 2026
Federación Colombiana de Fútbol

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