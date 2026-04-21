Convocatoria de Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano; por el cupo al Mundial

La Selección Colombia femenina Sub-17 se alista para competir en el Sudamericano de su categoría. Luego de estar concentradas desde el sábado 11 de abril en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en Bogotá, el profesor Carlos Paniagua dio la lista final de jugadoras que disputarán el cupo a la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos 2026 y el título del campeonato. La 'tricolor' viajó este martes 21 de abril a Asunción, Paraguay, para disputar el torneo programado entre el 24 de abril y el 9 de mayo.

Convocatoria de la Selección Colombia femenina Sub-17 para el Sudamericano 2026

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy

Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, da indicaciones en un partido AFP

Partidos de la primera fase del Sudamericano femenino Sub-17 con transmisión de Gol Caracol

Partido 1 - Paraguay vs. Argentina

Fecha: Viernes 24 de abril | 5:50 p.m.

Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Partido 2 - Argentina vs. Colombia

Fecha: Domingo 26 de abril | 2:50 p.m.

Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos



Partido 3 - Colombia vs. Chile

Fecha: Martes 28 de abril | 5:50 p.m.

Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Partido 4 - Colombia vs. Bolivia

Fecha: Jueves 30 de abril | 2:50 p.m.

Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Partido 5 - Paraguay vs. Colombia

Fecha: Domingo 03 de mayo | 5:50 p.m.

Transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos