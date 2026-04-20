La Selección Colombia Sub-17 no se conforma con el Sudamericano; "vamos a hacer un gran Mundial"

La Selección Colombia hizo historia al golear 4-0 a Argentina y coronarse campeón del Sudamericano Sub-17 que tuvo como sede Paraguay. Hace 33 años, la 'tricolor' ganó el único y último título de esta categoría y por eso el festejo no fue menor. Los jóvenes talentos ya arribaron al país y tuvieron una ceremonia de recibimiento en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

'Noticias Caracol' estuvo presente en el acto con Juan Pablo Hernández y Marina Granziera, quienes hablaron con los protagonistas. Freddy Hurtado, DT del combinado patrio, dejó en claro que este tipo de logros tiene un toque distinto a la etapa de futbolista, en la cual también triunfó.

El estratega dejó en claro que son experiencias complejas de comparar. "Todo son especiales y diferentes. Con el Cali tuve dos títulos, con el Deportes Tolima un título, y este tiene un sabor diferente. Son chicos que están en proceso de formación, queríamos que lo disfrutaran, ellos querían traerle al país este trofeo y se goza de manera diferente. La felicidad es enorme", dijo de entrada.

Freddy Hurtado, DT de la Selección Colombia Sub-17. FCF.

Acto seguido, el entrenador reveló poco a poco como se fue gestando el título desde lo anímico, sobre todo después de la derrota que sufrieron en fase de grupos. "Primero cuando empatamos con Ecuador, que fue agridulce, pero iniciar los torneos es difícil por toda la ansiedad y el escenario que se vive antes de jugar. Le ganamos a Chile, nos preocupamos porque cuando ganamos nos la creemos mucho. Luego perdimos con Uruguay, con errores nuestros, activamos el pensar el objetivo que teníamos. Contra Paraguay teníamos todo un plan, pero llegamos y en esa cancha no se podía jugar. Tuvimos que ir a otro plan, los chicos lo entendieron y ganaron", agregó Hurtado.



Por último, el otrora lateral derecho fue sincero y manifestó que este apenas fue el primer paso para conseguir logros más importantes como lo será la cita orbital, competencia a la cual se clasificó justamente por lo hecho en este Sudamericano. "Seguro que llevaremos una gran selección, que puedan competir con los mejores de tu a tu y que podamos darles más alegrías al país", concluyó.