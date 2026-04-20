Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia Sub-17 no se conforma con el Sudamericano; "vamos a hacer un gran Mundial"

La Selección Colombia Sub-17 no se conforma con el Sudamericano; "vamos a hacer un gran Mundial"

Freddy Hurtado, DT de la Selección Colombia Sub-17, habló en exclusiva con Noticias Caracol y analizó el título del Sudamericano y lo que se viene en el Mundial de la categoría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Selección Colombia Sudamericano Sub-17 2026
Selección Colombia en Sudamericano Sub-17 2026 - Foto:
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad