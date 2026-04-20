¿Quién es José Escorcia, figura de la Selección Colombia Sub-17 en el título del Sudamericano 2026?

Nuestra Selección Colombia quedó campeona del Sudamericano Sub-17 2026 tras golear 4-0 a Argentina en la gran final disputada en la Cancha Conmebol (Luque, Paraguay), y una de las grandes figuras de la 'tricolor' fue José Escorcia, quien se reportó con cuatro anotaciones y dos asistencias, y este lunes en su llegada al país habló con Gol Caracol sobre las sensaciones que le dejó conseguir este título.

El habilidoso atacante de la 'tricolor' hace parte de Atlético Nacional, por lo que aseguró que ahora buscará ganarse un lugar en el plantel profesional para seguir forjando una exitosa carrera. Además, no dudó en destacar lo que significa Luis Díaz para él, y para nuestro país.

Escorcia se destaca por su habilidad, su agilidad, su velocidad y de paso por tener solidez ofensiva y definición, algo que puso al servicio de la Selección Colombia Sub-17, marcándole un doblete a Brasil en semifinales, uno en la final a Argentina, y otro más frente a Chile, en la fase de grupos.



¿Qué dijo José Escorcia tras ser campeón del Sudamericano Sub-17?

¿Cómo se siente después de la victoria?

"Muy buenas tardes, me siento muy alegre por que le pudimos dar la alegría a un país. Ahora hay que disfrutar con mis compañeros y seguir trabajando porque vienen cosas muy bonitas como lo es el Mundial. donde debemos seguir trabajando para lo que viene, pero ahora estamos disfrutando".

¿Cuál fue el gol que más le gustó de esos cuatro?

"Para mi, el que más me gustó fue el de Brasil el tercero que fue de tiro libre".



Volver a Nacional, donde ya tiene el apodo de ‘Vini’, y ahora como campeón ¿Cómo se vuelve a casa así?

"No, obviamente muy alegre. En Nacional voy a seguir trabajando, seguir esforzándome para que se puedan dar más estos logros que son muy bonitos, disfrutar de ellos. Obviamente, ahora hay que seguir trabajando al máximo con el equipo para poder dejar en alto a nuestra selección".

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¿Qué muñeco le dieron?

"El de ‘Lucho' Díaz. Claramente él es un orgullo para el país, me gusta mucho y aún más cuando él juega en la misma posición mía".