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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Quién es José Escorcia, figura de la Selección Colombia Sub-17 en el título del Sudamericano 2026?

¿Quién es José Escorcia, figura de la Selección Colombia Sub-17 en el título del Sudamericano 2026?

El habilidoso atacante de la Selección Colombia, José Escorcia, fue una de las figuras que dejó el título del Sudamericano Sub-17 2026, anotándole goles a Brasil y Argentina, en semifinal y final.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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José Escorcia Selección Colombia Sub-17
José Escorcia con la Selección Colombia Sub-17 - Foto:
Conmebol

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