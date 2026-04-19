Colombia ganó el título del Sudamericano Sub-17 2026; esa y otras grandes gestas internacionales

El país está de celebración. Este domingo 19 de abril, la Selección Colombia volvió a subirse a lo más alto del podio. En esta ocasión, los encargados fueron los Sub-17, que derrotaron 3-0 a Brasil, en semifinales, y golearon 4-0 a Argentina, en la final. Con esa contundencia y buen fútbol, gritaron campeones y le dieron una alegría a millones de personas.

Por eso, en Gol Caracol hicimos un recuento de los mejores momentos de la Selección Colombia, los cuales han hecho festejar a miles de aficionados por las increíbles 'hazañas' de los jugadores 'cafeteros' en cancha. Desde el empate contra la Unión Soviética en el Mundial de Chile 1962, hasta el recordado 2-0 contra Uruguay que le dio paso a Colombia a disputar por primera vez unos cuartos de final en un mundial de fútbol.

1. Mundial de Chile 1962: 4-4 Colombia contra la Unión Soviética

La Selección Colombia se alistaba para enfrentar al equipo que no solo venía de ser uno de los candidatos para llevarse el título Mundial, sino también al campeón de Europa, Los 'cafeteros' venían golpeados de su primer partido en la cita orbital, pues habían caído 2-1 contra Uruguay. El compromiso con los europeos empezó de manera desfavorable, ya que al minuto 11, los colombianos ya perdían 3-0; no obstante, gracias al impulso del estratega argentino Adolfo Pedernera, el 'combinado tricolor' supo darle 'pelea' a la Unión Soviética y terminó igualando el cotejo 4-4. Los goles llegaron gracias a Germán 'Cuca' Aceros, Marcos Coll (un gol olímpico memorable), Antonio Rada y Marino Klinger.

2. Repechaje Mundial de Italia 1990: Israel contra Colombia

La Selección Colombia no clasificaba a un Mundial desde Chile 1962, es decir 28 años sin disputar un compromiso en la cita orbital más importante de selecciones. En la eliminatoria para Italia 1990, la 'tricolor' tuvo que jugar el repechaje contra Israel. El primer partido fue en Barranquilla, donde Albeiro el ‘Palomo’ Usuriaga anotó el tanto que le daría a Colombia un cupo en el Mundial de Italia 1990, ya que en el segundo juego, en territorio israelí, las dos selecciones quedaron 0-0.



3. Mundial de Italia 1990: Colombia contra Alemania

Colombia llegaba con mucha ilusión, tras volverse a clasificar a un Mundial; en el grupo estaba con Alemania Federal, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos. La 'tricolor' jugaba el último partido de la fase de grupos contra los alemanes y tenían la esperanza de clasificar a octavos de final. Tras un pase de Carlos 'Pibe' Valderrama; Freddy Rincón supo 'catapultar' el 1-1 y poner a celebrar a colombianos que estaban siguiendo el recorrido del 'combinado patrio' en ese mundial.

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4. Eliminatorias Mundial de Estados Unidos 1994: Colombia 5-0 Argentina

Uno de los partidos más memorables de la Selección Colombia. Se vivía el ambiente 'caliente' previo al partido, sin embargo el 'combinado tricolor' supo afrontar el reto en el Estadio Monumental de River, tras los goles de Freddy Rincón (doblete), Faustino Asprilla (doblete) y Adolfo 'el tren' Valencia. Hasta el momento, sigue siendo uno de los partidos más recordado por los colombianos.

5. Copa América 2001: Colombia consigue su primer y único título

La 'tricolor', tras un golazo de Iván Ramiro Córdoba, se coronó campeón por primera vez en su historia de un torneo internacional como la Copa América, con un 1-0. Los dirigidos por Francisco Maturana le dieron una de las alegrías más importantes que ha tenido el país. Colombia primero compartió grupo con Venezuela, Ecuador y Chile, luego derrotó en cuartos de final a Perú 1-0, posteriormente dejó en el camino a Honduras 2-0, para así llegar a disputar la final con México.

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6. Eliminatorias Mundial Brasil 2014:

En aquella competencia, la Selección Colombia se clasificó en el segundo lugar, detrás de Argentina, firmando una de sus mejores actuaciones en Eliminatorias Sudamericanas. De ahí, el recordado partido contra Chile en Barranquilla, pues en ese compromiso los 'cafeteros' remontaron el recordado 3-0 del primer tiempo. No obstante, gracias a los tantos de Teófilo Gutiérrez y Falcao García, la Selección Colombia terminó el compromiso 3-3 y celebrando su clasificación al Mundial de Brasil 2014, tras 16 años de ausencia.

7. Mundial de Brasil 2014: Colombia 2-0 Uruguay

Hasta el momento, ha sido la actuación más importante de la Selección Colombia en una cita mundialista, pues fue la primera vez que los 'cafeteros' accedieron a unos cuartos de final. Su paso a una de las instancias más importantes del Mundial, llegó tras la gran actuación de la Selección contra Uruguay; en ese partido, James Rodríguez marcó doblete y su primer gol en el compromiso lo hizo merecedor del premio a mejor gol en el Mundial.

8. Sudamericanos Sub-20 1987, 2005 y 2013: campeones

Las categorías juveniles no se han quedado atrás a lo largo de la historia y así lo ha hecho la Sub-20 en tres ocasiones a nivel de este continente. Primero, en 1987, imponiéndose en grupo con Argentina, Brasil y Uruguay, disputado en territorio 'cafetero'. Lo mismo fue lo que pasó en 2005, siendo sede del Sudamericano y alzando el título. Por último, en 2013, pero con Argentina como anfitriona, el combinado patrio se hizo con la medalla de oro.

9. Sudamericano Sub-17 1993 y 2026: tocando la gloria

Pasaron 33 años para volver a celebrar en esta categoría. La primera vez fue en 1993, siendo sede, y ahora, en 2026, en Paraguay. De la mano de muchachos como Matías Caicedo, José Escorcia, Miguel Agámez, Samuel Martínez, entre otros, el equipo 'cafetero' venció 4-0 a Argentina en la final y volvió a gritar campeón en esta categoría.