jueves 20 de noviembre, 2025
jueves 20 de noviembre, 2025
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU
Gol Caracol
Sorteo Copa Mundial de la Fifa 2026
Contenido Sorteo
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP
Gol Caracol
En Gol Caracol ya se vive el Mundial 2026; acá las novedades previas del sorteo
Los aficionados colombianos están a la expectativa del siguiente acto oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que será el próximo 5 de diciembre.
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá
Getty Images
Gol Caracol
¿Cuándo se jugarán los repechajes europeos e intercontinentales para el Mundial 2026?
En Zúrich, se llevó a cabo el sorteo de ambas repescas para el Mundial 2026, donde las 22 selecciones que sueñan con ir a la cita orbital conocieron su suerte.
Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Getty Images
Gol Caracol
Así quedó el repechaje europeo para el Mundial 2026; solo cuatro selecciones clasificarán
Se realizó el sorteo de esta repesca de cara al Mundial 2026, donde 16 equipos lucharán por cuatro plazas que les permita estar en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Bolivia jugará el repechaje intercontinental en busca de un cupo al Mundial 2026
AFP
Gol Caracol
Así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026: Bolivia ya tiene rival
En la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza, se llevó a cabo el sorteo de esta repesca rumbo al Mundial 2026 y la selección sudamericana ya conoció su camino.
Selección Colombia, en manos de la surte para conocer sus rivales en el Mundial 2026.
Foto: FCF.
Selección Colombia
Este es el grupo más fácil y el más difícil que tendría Colombia en sorteo del Mundial 2026
Los 12 cuadrangulares de la primera fase se conformarán el 5 de diciembre de 2025, pero desde ya hay proyecciones que sirven para anticipar los posibles escenarios.
La Selección Colombia eludirá al menos a 2 campeones del mundo.
Foto: FCF.
Selección Colombia
Selección Colombia no enfrentará a estos rivales en el Mundial; evitará a varias potencias
Quedó conformado el grupo de equipos que en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo no podrán quedar en el mismo cuadrangular de la escuadra ‘cafetera’.
Imagen de referencia del trofeo del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP
Gol Caracol
Las selecciones que lucharán por los últimos seis cupos al Mundial 2026
Son 22 selecciones las que jugarán por esas seis últimas plazas al Mundial 2026. Acá le presentamos cómo está el panorama para los repechajes en la Uefa y para el internacional.
La Selección Colombia le ganó a Australia en el último duelo de preparación del 2025.
Getty
Selección Colombia
Los bombos para el sorteo del Mundial 2026; ¿en cuál quedó la Selección Colombia?
El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington y que se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.
Italia afrontará su tercera repesca consecutiva.
Foto: NIC.
Gol Caracol
Así serán los repechajes mundialistas de Europa; con Italia, Suecia, Polonia y 13 equipos más
Se trata de una repesca que se llevará a cabo en marzo de 2026, después del sorteo de grupos de la Copa del Mundo, y en la que participarán 16 elencos.
Bolivia deberá afrontar las 2 rondas de la repesca.
Foto: FBF.
Gol Caracol
Cómo y cuándo será el repechaje al que irán Bolivia, RD Congo, N. Caledonia e Irak
Se trata de una repesca intercontinental en la que participarán selecciones de todos los continentes, con excepción de Europa, donde los repechajes son internos.
Selección Colombia vs. Australia, partido de preparación para la Copa del Mundo 2026
AFP
Selección Colombia
Selección Colombia vs. Australia, EN VIVO HOY; hora y dónde ver en TV el partido de la 'tricolor'
Los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontarán su último examen del año, en el que esperan cerrar con victoria frente a los ‘socceros’, en un partido de fogueo para el Mundial 2026.
Selección Colombia
FCF
Colombianos en el exterior
Selección Colombia ya tendría su primer rival para 2026: prueba de fuego para la ‘tricolor’.
El combinado ‘cafetero’ afrontará su último examen del año frente a Australia; sin embargo, desde Europa revelaron la selección que podría enfrentar el equipo de Néstor Lorenzo a pocos meses del Mundial.
