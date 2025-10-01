Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para fogueos contra México y Canadá

Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para fogueos contra México y Canadá

Ya clasificada al Mundial 2026, ahora para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo lo que viene es aprovechar la fecha Fifa de octubre para sumar minutos y tener preparación de alto nivel.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de oct, 2025
Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia
AFP

