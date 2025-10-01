Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para fogueos contra México y Canadá

Comenzó el mes de octubre y así se vienen nuevamente las emociones de los partidos de la Selección Colombia de mayores, que ya selló su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y que ahora se centrará en realizar una preparación óptima para tener una buena participación en el evento orbital que organiza la FIFA.

En ese orden de ideas, para los días 11 y 14 del presente mes, el seleccionado colombiano se enfrentará contra sus similares de México y Canadá, respectivamente, en duelos en los que el entrenador Néstor Lorenzo aprovechará para darle rodaje a sus jugadores, cuya base seguramente será la que obtuvo el paso al Mundial.

Según fuentes consultadas por Gol Caracol, el listado de convocados por el adiestrador argentino saldrá oficialmente este viernes 3 de octubre, mientras que el cuerpo técnico viajará al día siguiente a territorio estadounidense para esperar el arribo de los futbolistas, que el fin de semana cumplirán con los compromisos con sus clubes y de ahí harán su desplazamiento.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: AFP

Por ahora, no se tienen mayores pistas de los convocados y se tiene la expectativa por ver los nombres por los que optará el profesor Lorenzo, quien además también recibió confirmación de la FCF de los rivales que enfrentará en noviembre, que serán Nueva Zelanda (día 15) y Nigeria (día 18). El estratega estuvo en el partido entre Colombia Sub-20 y Arabia Saudita, del Mundial de Chile, y vio en acción a los nuevos talentos que dirige César Torres y que salieron ganadores gracias a un gol de Óscar Perea.

Publicidad

Hora y dónde ver los partidos de preparación de la Selección Colombia

Hay que recordar que estos duelos preparatorios se podrán ver EN VIVO en la señal abierta de Caracol Televisión, en www.golcaracol.com y en la aplicación Ditu, con todo el equipo periodístico que lidera nuestro director general Javier Hernández Bonnet.

Para el cubrimiento de los duelos contra mexicanos y canadienses, los enviados especiales serán Juan Pablo Hernández y Mauricio Molano, quienes estarán atentos a todos los movimientos del equipo de nuestro país.

Publicidad