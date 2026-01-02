Bayern Múnich le dio la "bienvenida a Daniel" como su nuevo fichaje; llega desde Inglaterra

Hace un par de minutos, el Bayern Múnich hizo destacado anuncio a través de sus redes sociales, que sorprendió a más de uno. Y es que, el cuadro ‘bávaro’ anunció al nuevo fichaje para esta segunda parte de la temporada, en la que buscarán finiquitar todo lo hecho anteriormente, con títulos a nivel local e internacional.

Según lo hizo saber el mismo equipo alemán, el refuerzo llega desde el fútbol inglés, donde trabajó de la mano con Pep Guardiola en el conjunto ‘ciudadano’.

“Nuevo fichaje desde Manchester City. Nuestro cuerpo técnico recibe un refuerzo: Daniel Fradley. Recientemente trabajó en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola y ahora se une al equipo de nuestro entrenador, Vincent Kompany, como asistente técnico. ¡Bienvenido a Múnich, Daniel!”, dijo el comunicado del conjunto ‘bávaro’ en sus redes sociales.

🔴 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗳𝗶𝗰𝗵𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆 ⚽️



— FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 2, 2026

De esta manera, Vincent Kompany, Luis Díaz y ‘compañía’ tendrán una nueva ficha para esta segunda parte de la temporada, donde Bayern se perfila como uno de los fuertes candidatos a ganar la Bundesliga y Champions League.



¿Quién es Daniel Fradley, nuevo asistente del Bayern Múnich?

Daniel es un hombre experimentado en el tema de asistencia técnica y análisis en el video, enfocado en el fútbol de primer nivel.



Nacido en Manchester, el 12 de octubre de 1990; Fradley ya cuenta con bastante experiencia en sus 35 años de edad.

Daniel Fradley es un entrenador de fútbol enfocado en el desarrollo integral del jugador y en la construcción de equipos competitivos a partir del orden táctico, la disciplina y el trabajo metodológico.

El inglés trabajó recientemente en el City bajo las órdenes del Pep Guardiola, como analista jefe del club ‘ciudadano’. Sin embargo, dentro de su trayectoria también se sabe que Daniel ocupó un puesto similar en el AFC Rochdale de la quinta división inglesa, al igual que en el New York City de la MLS, de Estados Unidos.

Daniel Fradley, former chief analyst at Manchester City and New York City FC, will join Vincent Kompany's coaching staff at FC Bayern pic.twitter.com/JMo7CIKGBX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 2, 2026

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en distintos entornos del fútbol formativo y competitivo, donde ha destacado por su capacidad para planificar procesos, potenciar el rendimiento individual y colectivo, y adaptar sus ideas de juego a las características del plantel.

Ahora, como acompañante de Vincent Kompany, Daniel deberá poner en práctica todo lo aprendido durante estos años y enfocarlo a la idea de juego futbolística que el belga le ha dado a este Bayern Múnich de un tiempo para acá.



¿Cuándo es el próximo partido de Bayern Múnich?

El cuadro alemán, que ya regresa de sus vacaciones temporales; enfrentará el próximo martes 6 de enero al RB Salzburg, por un encuentro preparatorio, previo al inicio de la competencia oficial. Este juego se disputará a las 9:00 a.m. (hora colombiana).