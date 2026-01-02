Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich le dio la "bienvenida a Daniel" como su nuevo fichaje; llega desde Inglaterra

Bayern Múnich le dio la "bienvenida a Daniel" como su nuevo fichaje; llega desde Inglaterra

El cuadro 'bávaro' acaba de hacer oficial la llegada de un nuevo elemento en esta ventana de transferencias, proveniente desde el fútbol inglés. ¿De quién se trata?

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz y Lennart Karl Bayern Múnich
Luis Díaz y Lennart Karl Bayern Múnich - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad