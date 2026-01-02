Venus Williams, a sus 45 años, va por histórico récord en el Abierto de Australia 2026

Venus Williams, 7 veces campeona de torneos de Grand Slam, recibió invitación oficial para disputar el Abierto de Australia 2026, lo que marca el retorno de esta estrella a Melbourne Park desde 2021.

Además, representa su reaparición en un Grand Slam fuera de Estados Unidos desde 2023, consolidando un regreso al circuito que comenzó tras un receso de 16 meses.

"Estoy emocionada de volver a Australia. He vivido momentos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de retornar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera", declaró la norteamericana, que fue finalista en sencillos en las ediciones de 2003 y 2017.



Venus Williams va por récord en Abierto de Australia 2026

Con su participación, la experimentada tenista norteamericana se convertirá en la mujer de mayor edad en actuar en el cuadro principal del primer grande de la temporada en la era moderna.

Además, superará la marca de la japonesa Kimiko Date, que compitió con 44 años en el Australian Open 2015, edición en la que fue eliminada en primera ronda por la estadounidense Anna Tatishvili en un partido que tuvo marcadores parciales de 7-5 y 6-4.



El palmarés de Williams en el torneo es brillante, ya que suma 3 títulos de dobles en tierras australianas haciendo dupla con su hermana Serena.

Su preparación para el Abierto de Australia, que se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero, empezará en el Auckland Classic, de Nueva Zelanda, entre el 5 y el 17 de enero.

Williams llega a suelo austral con 5 trofeos de Wimbledon y 2 del Abierto de Estados Unidos, con lo cual la mayor de las Williams busca demostrar su calidad y competitividad en la élite del tenis.

Con información de Efe.