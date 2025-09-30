"La titularidad de Juan Fernando Quintero en River Plate le dio ventajas a Deportivo Riestra"

La décima jornada de la Liga de Argentina dejó como sorpresa la victoria de Deportivo Riestra sobre River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Ante semejantes resultado, la prensa del país del sur del continente no dudó en contactar al entrenador de los 'blanquinegros' para que revelara su secreto. La respuesta no fue la que esperaban.

El portal encargado de hacer la entrevista fue 'TyC Sports', que tuvo una prolongada charla con Gustavo "Tata" Benítez, DT de Riestra. La principal revelación tuvo que ver con la titularidad de Juan Fernando Quintero. "Sabíamos que River iba manejar la pelota. Son el equipo con más posesión del fútbol argentino y nosotros el que menos la tiene. Le dimos que se hagan cargo del partido y nosotros cortar las líneas de pases. Entendimos que iban a tener menos líneas de pase porque Juanfer iba a recibir más atrás", contó de entrada el estratega.

Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate Foto: AFP

Y es que para Riestra no tener la pelota no supone un problema, todo lo contrario, se siente cómodos con no dominar en sentido y explotan otras virtudes para hacer daño. "No tener la pelota, lo venimos haciendo durante todo el año: somos un equipo de transiciones rápidas y ataque vertical. Le digo a mis jugadores: 'Nosotros no podemos tener posesión, esto es rock & roll y tenemos que ir para adelante, rápido'. Comúnmente hasta la pelota parada desde los laterales trabajamos, obligamos al rival a cometer errores y eso nos está dando frutos", agregó Benítez.

De esa manera, 'Tata' contó varios detalles que fueron claves para el histórico triunfo de sus dirigidos sobre el conjunto 'millonario'. Y es que lo de Riestra no es una casualidad, ya que ahora mismo lideran el grupo B de la Liga de Argentina con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.

Por su parte, es tercero en esa misma zona con 18 unidades y su próximo será este jueves 2 de octubre por los cuartos de final de la Copa de Argentina contra Racing de Avellaneda.

