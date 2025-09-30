Síguenos en::
Colombianos en el exterior

"La titularidad de Juan Fernando Quintero en River Plate le dio ventajas a Deportivo Riestra"

Gustavo "Tata" Benítez, director técnico de Deportivo Riestra, sorprendió en Argentina por unas declaraciones sobre Juan Fernando Quintero luego de la victoria 2-1 contra River Plate.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate
Foto: AFP

