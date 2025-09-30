Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Nuevo DT de León debe mandar a James Rodríguez al banquillo; camina el 90 por ciento del tiempo”

"Nuevo DT de León debe mandar a James Rodríguez al banquillo; camina el 90 por ciento del tiempo”

Con la llegada de Ignacio Ambriz como técnico del León, tras salida de Eduardo Berizzo, en México le dan un consejo al nuevo entrenador porque el '10' colombiano James Rodríguez "no corre".

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez con el León de México - Foto:
León Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad