"Nuevo DT de León debe mandar a James Rodríguez al banquillo; camina el 90 por ciento del tiempo”

Aunque James Rodríguez es la máxima estrella del Club León, en las últimas horas hay nuevos pensamientos sobre su rol dentro del equipo, en especial con la llegada de Ignacio Ambriz, el nuevo técnico del equipo mexicano, quien tomó las riendas tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

Por eso, en México analizan lo que debe hacer 'Nacho', quien ya fue campeón con el club de Guanajuato, en especial con mandar como suplente al mediocampista colombiano, quien es el capitán, todo porque mencionan que se la pasa "caminando" y eso afecta el funcionamiento colectivo.



En México piden que James Rodríguez sea suplente en el León

El periodista de 'Fox Deportes', Mariano Trujillo, dio su punto de vista sobre la llegada del nuevo técnico, diciendo que "yo voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco controversial y lo quiero decir con mucho respeto. La primera decisión que tiene que tomar Nacho Ambriz es poner a James Rodríguez en el banco", y tras soltar esas duras declaraciones contra el colombiano, explicó que todo es porque el '10' cucuteño "camina más del 90 por ciento" del tiempo que está en cancha.

Por la misma línea, reiteró que aunque Rodríguez Rubio "es un jugador con gran calidad", con la urgencia de resultados y mejor funcionamiento del equipo, el León "no es un equipo que está para tener jugadores que caminen".

Cerrando su intervención, Trujillo mencionó que sabe que "no es sencillo pones a James en el banquillo", pero que algo que ha caracterizado a los equipos de Ignacio Ambriz es la "dinámica", por lo que "si quieren regresar a lo que era esa alineación que veíamos necesitan de los 11 jugadores corriendo, y James no corre".

Por supuesto, esas declaraciones del mencionado periodistas han causado revuelo en México, generando comentarios en contra de él, aunque otros también apoyando su concepto. Eso sí, muchos destacan que el colombiano es de los pocos que han mostrado jerarquía, ha aportado con goles y asistencias, en medio de la crisis que vive el equipo.



¿Qué dijo el nuevo técnico de León sobre James Rodríguez?

En su presentación y en el primer día de trabajo al frente del equipo 'esmeralda', Ignacio Ambriz contó que ya tuvo una charla con el mediocampista cucuteño, diciendo que "me ha sorprendido, por ahí decían que si iba a poder con él o no, aquí no se trata de poder. Es un ser humano, tengo que saber llegarle", y de la misma manera confesó que el '10' le expresó que "tiene ilusión, quiere ser campeón. Yo lo veo bien, tranquilo y le comenté que iba a disfrutar jugando al fútbol".

James Rodríguez con el León de México - Foto: León Oficial

Así las cosas habría buen ambiente de entrada entre el técnico y James Rodríguez, sabiendo que el capitán podría estar viviendo sus últimos meses en León, ya que su contrato finaliza en diciembre del presente año.

Por el momento, el colombiano, sus compañeros y el nuevo cuerpo técnico se centran en el partido contra Toluca, programado para este sábado (1 de octubre) a las 8:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nou Camp.