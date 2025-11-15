Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; día, hora y TV del partido contra Australia

La Selección Colombia le ganó 2-1 a Nueva Zelanda este sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium, pero ahora pasará la página y desde ya piensan en su próximo partido que será frente a Australia, para cerrar con broche de oro el año 2025 y seguir poniendo la mirada en el Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Con algunas buenas sensaciones y con jugadores que siguen sumando minutos, ahora Néstor Lorenzo y sus dirigidos buscarán seguir afianzando la idea de juego y que salgan variantes para la lista definitiva del certamen orbital de la FIFA que se jugará entre junio y julio del próximo año.



¿Cuándo se juega el partido de la Selección Colombia vs Australia?

Fecha: martes 18 de noviembre de 2025

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Citi Field (New York, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.

Jugadores de la Selección Colombia celebran su victoria sobre Nueva Zelanda, en partido preparatorio Getty Images

La Selección Colombia pasó trabajos para vencer a Nueva Zelanda este sábado 15 de noviembre pero al final terminó ganando 2-1 gracias a los goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, quienes fueron las figuras de la cancha para el triunfo de la 'tricolor'. Por su parte, para el combinado de Oceanía descontó Benjamin Old, al minuto 80.

Ahora, las miradas estarán puestas en el duelo de fogueo entre Colombia y Australia el próximo martes 18 de noviembre, con el que el cuadro de nuestro país terminará su acción este año y se podrá ver, como siempre, por la pantalla de Caracol Televisión con el sello del Gol Caracol, pero también los usarios tendrán otras opciones de plataformas digitales como nuestra APP de Ditu, el portal de www.golcaracol.com y en el YouTube de Gol Caracol.

Dicho partido preparatorio contará con la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', los comentarios de Javier Hernández Bonnet, el análisis de Norberto Peluffo y toda la información de primera mano de nuestras enviadas especiales Marina Granziera y Marcela Monsalve.



Estos son los resultados más recientes de la Selección Colombia

Colombia 2-1 Nueva Zelanda

15 de noviembre de 2025

Partido preparatorio

Canadá 0-0 Colombia

14 de octubre de 2025

Partido preparatorio

Colombia 4-0 México

11 de octubre de 2025

Partido preparatorio

Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda. Foto: AFP.

Venezuela 3-6 Colombia

9 de septiembre de 2025

Eliminatorias Sudamericanas

Colombia 3-0 Bolivia

4 de septiembre de 2025

Eliminatorias Sudamericanas