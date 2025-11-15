La Selección Colombia despertó y ganó en fogueo rumbo al Mundial 2026; 2-1 sobre Nueva Zelanda

El atacante Johan Carbonero, del Internacional de Porto Alegre, le dio la victoria a la Selección Colombia, en el minuto 88, con un tanto que le permitió a su equipo vencer por 2-1 a Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale.

En un juego que terminó enredado para los cafeteros, el centrocampista Gustavo Puerta, de 22 años y de actuaciones destacadas en el Racing de Santander, debutó con un tanto con la camiseta de la selección de su país al minuto 3 y tuvo una destacada actuación para un equipo que dominó el partido de principio a fin.

Sin embargo, Colombia recibió un gol en el 80 en una buena jugada colectiva que definió el atacante Ben Old, del Saint-Étienne francés, y luego Carbonero le devolvió la ventaja a los dirigidos del argentino Néstor Lorenzo.

Los suramericanos abrieron el marcador muy rápido, en su primer ataque, en el que James Rodríguez abrió la cancha y encontró al lateral Santiago Arias, quien mandó un centro rastrero que le llegó en el borde del área a Puerta para que rematara de primera y celebrara su primera anotación con la selección cafetera.

Los cafeteros mantuvieron el dominio, pero el equipo oceánico aprovechó los espacios para empezar a hacer daño bajo el liderazgo de su 10, Sarpreet Singh, del FK TSC serbio.

Justamente el volante de 26 años tuvo la primera oportunidad para su equipo con un centro que se abrió y casi se mete en la portería de Álvaro Montero, que sacó el balón con un manotazo al minuto 20.

Jugadores de la Selección Colombia celebran su victoria sobre Nueva Zelanda, en partido preparatorio Getty Images

Los neozelandeses volvieron a llegar al 29 en un contragolpe letal que terminó con un remate del atacante Kosta Barbarouses, que está reemplazando al estelar Chris Wood, y que volvió a poner en el foco al guardameta colombiano, que logró despejar un balón que casi mete en su propia puerta.

Colombia, sin embargo, retomó el control total del balón y tuvo actuaciones muy destacadas de Puerta, de Santiago Arias y del extremo Luis Díaz, que se convirtieron en un peligro constante para la defensa rival.

El equipo sudamericano tuvo varias oportunidades de ampliar la ventaja, incluido un remate del volante Jhon Arias que atajó, con solvencia, el portero neozelandés Max Crocombe.

En el segundo tiempo, los cafeteros mantuvieron el dominio, bajo el liderazgo de Díaz y de James, quienes siguen ratificando que son los dos jugadores más importantes de su equipo.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Nueva Zelanda, de cara al Mundial 2026 AFP

Igualmente, jugadores como el lateral Álvaro Angulo y el central Yerry Mina, que no son titulares habituales, aprovecharon la oportunidad que les dio Lorenzo para mostrar un buen nivel y ganar puntos en la carrera para quedar entre los convocados de Colombia para el Mundial de 2026.

Sin embargo, las salidas en el cierre del partido de Díaz, James y otros jugadores hicieron que los cafeteros cedieran el balón a sus rivales que lograron empatar el partido al minuto 80 cuando Singh mandó un centro rastrero para Old, que anticipó a Montero para celebrar.

Los suramericanos, que no lucían muy sólidos, encontraron el gol de la victoria al 88 cuando Mina mandó un pase largo que le llegó a Carbonero, que apareció entre los centrales rivales y mandó un remate con el que venció en el mano a mano a Crocombe.

Colombia disputará su último partido de 2025 el martes cuando se enfrente a Australia en Nueva York, día en el que Nueva Zelanda jugará contra Ecuador en Harrison (Nueva Jersey).