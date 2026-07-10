La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 el pasado martes 7 de julio tras caer eliminada a manos de Suiza, en la definición por penales, 4-3, en la fase de octavos de final del certamen. La 'tricolor' estuvo muy cerca de avanzar a cuartos de final del torneo, por segunda vez en su historia, pero la suerte en la tanda de los penales ahogó el sueño de millones de colombianos se seguir en la cita mundialista.

Sin embargo, el seleccionado colombiano tendrá nuevos partidos, aunque no serán precisamente por Eliminatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

La Selección Colombia volverá al ruedo en el mes de septiembre, cuando se presenta la primera fecha FIFA entre el 21 de septiembre al 6 de octubre, con dos partidos (rivales sin confirmar) como juegos preparativos, antes de comenzar las Eliminatorias de cara al Mundial 2030.

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La última fecha FIFA del año se llevará a cabo del 7 al 19 de noviembre y marcará el cierre del calendario de la Selección Colombia en el año 2026. Se espera que semanas antes de estas fechas, se confirme los equipos con los que se enfrentará la 'tricolor'. Recuerde que todos los partidos de la Selección Colombia los podrá vivir en la pantalla de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com

Selección Colombia en el Mundial 2026 AFP

Balance de la Selección Colombia en el Mundial 2026

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La Selección Colombia terminó su aventura en el Mundial 2026 con un sabor agridulce. La 'tricolor' dejó buenas sensaciones, compitió de 'tú a tú' contra grandes rivales y mostró momentos de muy buen fútbol, pero se quedó a puertas de avanzar tras caer ante Suiza en una tanda de penaltis, que terminó condenando su eliminación del torneo.

La máxima cita orbital para los 'cafeteros' también dejó varias cosas positivas: el funcionamiento colectivo del equipo durante los cinco partidos de la competencia, seguir proyectando a nuestros jugadores que desde ya están en carpeta de gigantes equipos de Europa, y el constante acompañamiento de los hinchas en los diferentes escenarios donde jugó la Selección Colombia, en los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Declaraciones de jugadores tras la eliminación

Uno de los primeros futbolistas en hablar con la prensa minutos después de la eliminación frente a Suiza, fue Daniel Muñoz que dijo: "Creo que no hay nada que reprocharnos. Lo dimos todo, generamos ocasiones y, por momentos, fuimos superiores. De ahí a que el balón hubiera entrado hay una diferencia. Ya en los penales, mucha gente habla de suerte, pero yo creo que así estaba escrito; era la voluntad de Dios".

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'Juanfer' Quintero también pasó por los micrófonos y argumentó: "Estamos dolidos y no nos vamos a reprochar nada. Los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que lleven y tengan la oportunidad de llevar a Colombia al otro paso. Fue un partido difícil, hacer un análisis en este momento es complejo y es duro por el sentimiento y la frustración, fue un partido de igual a igual y eso duele"

