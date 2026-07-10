¿Cuánto dinero ganarán el campeón y el subcampeón del Mundial 2026?

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, no solo por ser la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos, sino también por la histórica bolsa de premios que repartirá la FIFA. En total, el organismo distribuirá 871 millones de dólares, un aumento cercano al 50 % respecto al Mundial de Catar 2022, consolidando esta edición como la más lucrativa de todos los tiempos.

Del monto global, 655 millones de dólares estarán destinados a premios por rendimiento deportivo, mientras que 216 millones corresponden a pagos por participación y preparación de las selecciones clasificadas. Cada una de las 48 federaciones recibirá 10 millones de dólares por clasificar al torneo y 2,5 millones adicionales para cubrir los gastos de preparación antes del inicio de la competencia.

En cuanto a los premios deportivos, la selección que levante el trofeo el próximo 19 de julio recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. La diferencia entre ambos finalistas será de 17 millones de dólares, una de las mayores registradas en la historia de la Copa del Mundo.

La FIFA también estableció los premios para el resto de las posiciones finales. El equipo que termine en el tercer lugar recibirá 29 millones de dólares, mientras que el cuarto puesto será recompensado con 27 millones.



Por su parte, las selecciones eliminadas en cuartos de final cobrarán 19 millones de dólares, las que se despidan en octavos de final percibirán 15 millones, los equipos eliminados en dieciseisavos de final recibirán 11 millones, y quienes no logren superar la fase de grupos obtendrán 9 millones de dólares por su participación.

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En ese contexto, la Selección Colombia, que fue eliminada por Suiza en los octavos de final tras perder 4-3 en la tanda de penaltis luego de un empate 0-0, aseguró un premio de 15 millones de dólares por alcanzar esa instancia del torneo. A esa cifra se suman los 12,5 millones correspondientes a la clasificación y preparación (10 millones por clasificar y 2,5 millones para los gastos previos al Mundial), por lo que la Federación Colombiana de Fútbol recibirá 27,5 millones de dólares en total por su participación en la Copa del Mundo.

Selección Colombia Fotografía de: AFP