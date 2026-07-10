El campeón del Mundo y Balón de Oro que vivió un infierno tras dejar el fútbol

Ronaldo Nazário es considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Su talento lo llevó a conquistar un Mundial con Brasil, ganar dos Balones de Oro y convertirse en figura de algunos de los clubes más importantes del planeta. Sin embargo, detrás de esa brillante carrera existió un momento muy difícil que marcó su vida después de colgar los botines.

En una conversación en el podcast 'Futebol Legens Talks', el exfutbolista brasileño confesó que atravesó una fuerte depresión cuando llegó el momento de retirarse del fútbol profesional. Ronaldo explicó que el cambio fue mucho más complejo de lo que imaginó y que sintió un enorme vacío al dejar la competencia.

El exdelantero relató que "cuando decides dejar de jugar, sientes como si hubiera muerto alguien cercano. Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso. Fue muy difícil dejar el fútbol. La idea de no volver a jugar por un tiempo era devastadora", recordando uno de los episodios más complicados de su vida personal.

No obstante, el brasileño aseguró que con el paso del tiempo logró encontrar nuevos objetivos fuera de las canchas y entender que la vida continuaba más allá del deporte. En ese sentido, agregó que "entonces te das cuenta de que tienes otras cosas que hacer en la vida, puedes reinventarte, pero la idea de no competir durante un tiempo se me quedó grabada", agregó.



Ronaldo Nazario, exfutbolista brasileño. Foto: AFP.

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La carrera de Ronaldo respalda el lugar que ocupa entre las mayores leyendas del fútbol mundial. A nivel de clubes disputó 518 partidos, anotó 352 goles y repartió 99 asistencias, defendiendo las camisetas de Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, AC Milan y Corinthians.

Con la Selección de Brasil también dejó una huella imborrable. Jugó 98 partidos con la absoluta, marcó 62 goles y entregó 28 asistencias, cifras que lo convirtieron en uno de los máximos referentes ofensivos de la 'Canarinha'. Además, brilló en los Mundiales al disputar 24 encuentros, en los que anotó 19 goles y dio 6 asistencias.

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Su palmarés también es extraordinario. Fue campeón del Mundial de Estados Unidos 1994 y del Mundial de Corea y Japón 2002, conquistó dos Copas América (1997 y 1999), la Copa Confederaciones de 1997 y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

A nivel de clubes levantó títulos con Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y Corinthians, incluyendo ligas de España y Países Bajos, una Copa UEFA, una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental.