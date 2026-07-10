Barcelona y un flamante fichaje; acuerdo total por figura de la Bundesliga

El Barcelona está muy cerca de concretar una nueva incorporación para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026-2027. Después de varias semanas de negociaciones, el conjunto azulgrana logró acercar posiciones con el Borussia Dortmund y todo apunta a que Karim Adeyemi vestirá la camiseta del equipo catalán en los próximos días, a falta únicamente de resolver algunos aspectos administrativos antes de oficializar la operación.

De acuerdo con 'Mundo Deportivo', "El fichaje de Karim Adeyemi (24 años) por el FC Barcelona está al caer. El club azulgrana ha alcanzado un pacto verbal con el Borussia Dortmund por el traspaso del delantero alemán, pero todavía no hay un acuerdo cerrado por su fichaje a la espera de documentación y contratos". El mismo medio añadió que el periodista Fabrizio Romano informó que el acuerdo ya estaba completamente cerrado, aunque desde el Barcelona aseguran que todavía resta completar algunos trámites burocráticos antes de anunciar la incorporación.

Karim Adeyemi con e Borussia Dortmund. INA FASSBENDER/AFP

La publicación también reveló que el deseo del futbolista fue determinante para acelerar las conversaciones entre ambas instituciones. Según Mundo Deportivo, "Adeyemi tenía como único deseo jugar en el Barça y los culés han subido su oferta inicial de 20 millones hasta los 22 millones de euros fijos más otros siete en función de objetivos. Estas variables se pagarán en caso de que el Barça consiga títulos y también por la participación de Adeyemi en el equipo".



Asimismo, el diario explicó que el Borussia Dortmund terminó aceptando negociar debido a la situación contractual del atacante. "Las negociaciones por el traspaso de Adeyemi han sido rápidas, ya que el futbolista no estaba por la labor de renovar su contrato con el Borussia Dortmund, que vence en 2027. En el club alemán han visto la situación y también han optado por aceptar un traspaso para no perder gratis al futbolista el próximo verano", señaló el medio catalán.

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Los números de Adeyemi respaldan la apuesta del Barcelona. Durante su carrera profesional acumula 312 partidos, en los que ha marcado 107 goles y ha repartido 66 asistencias, cifras que lo convierten en uno de los atacantes alemanes más productivos de su generación.

La mayor parte de su trayectoria la ha desarrollado en el Borussia Dortmund, club con el que disputó 146 encuentros, anotó 36 goles y entregó 25 asistencias. Antes brilló con el RB Salzburg, donde registró 94 partidos, 33 goles y 24 asistencias, siendo una de las grandes figuras del fútbol austríaco.

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Su formación también estuvo ligada al sistema del Salzburg. Con el FC Liefering sumó 35 partidos, 15 goles y 12 asistencias, mientras que en las categorías juveniles destacó con el Unterhaching U17, donde convirtió 19 goles en 21 encuentros. También dejó buenos registros en el RB Salzburg Youth League, con 3 goles y 4 asistencias en nueve compromisos, y en el Unterhaching U19, donde participó en siete partidos, marcó un gol y dio una asistencia.