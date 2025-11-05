Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; precios oficiales

La Selección Colombia confirmó la camiseta que usará en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, luego de que este miércoles se presentara el uniforme oficial de local, para disputar los próximos partidos preparatorios y con la mira en el certamen orbital de la FIFA del próximo año.

Por eso, los hinchas de la ‘tricolor’ quieren asegurar su piel para apoyar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo y la marca patrocinadora, Adidas, reveló



¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Desde este mismo miércoles 5 de noviembre están vendiéndola y la más costosa será la manga larga versión jugador, que tiene un valor de 649.950 pesos colombianos. Le sigue la versión jugador manga corta que cuesta 599.950 pesos.

Luego está la manga larga versión hincha en 429.950 pesos colombianos, y la manga corta para hombre y mujer costará 379.950 pesos.

Para niños valdrá 279.950 pesos solo camiseta y el uniforme completo se puede adquirir en 339.950 pesos, todo esto publicado en la página web de Adidas, marca que hace la indumentaria de la Selección Colombia y que la vestirá para el Mundial 2026.

Nueva camiseta Selección Colombia - Foto: Cortesía Adidas

Publicidad

Además, desde ya se pueden conseguir otros elementos de la ‘tricolor’ como chaquetas, busos, camisetas de entrenamiento, camisetas polo, pantalones, sudaderas, medias, gorras y mucho más.



¿Cómo es la nueva camiseta de la Selección Colombia?

La propia Federación Colombiana de Fútbol informó sobre los detalles que componen la nueva indumentaria de la 'tricolor' para los próximos partidos preparatorios y especialmente para el Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.

En un comunicado la FCF explicó que "el diseño, que combina el tradicional amarillo característico del equipo con un patrón sutil y elegante de alas de mariposa, busca capturar la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto. Cada detalle rinde tributo al espíritu colombiano y a su historia cultural y deportiva", profundizando en que lo que más resalta son "las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia".

nueva camiseta Selección Colombia - Foto: Adidas

Publicidad

Adicional a eso, señalaron que "el nuevo uniforme mantiene el característico color amarillo vibrante, acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional", complementando que "en el pecho, el escudo de la Federación resalta con orgullo".

Se espera que esta nueva camiseta de la Selección Colombia se empiece a usar desde los partidos preparatorios frente a Australia y Nueva Zelanda, programados respectivamente para el viernes 14 y martes 18 de noviembre, en Estados Unidos.