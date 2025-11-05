Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; precios oficiales

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; precios oficiales

Este miércoles se confirmó por parte de la FCF y su marca patrocinadora la nueva camiseta de la Selección Colombia y ya muchos hinchas quieren adquirirla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Nueva camiseta Selección Colombia Mundial 2026
Nueva camiseta Selección Colombia Mundial 2026 - Foto:
Cortesía Adidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad