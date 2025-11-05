Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; Luis Díaz la estrenó

Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; Luis Díaz la estrenó

La prenda fue presentada el miércoles 5 de noviembre de 2025 y con ella se espera que el combinado 'cafetero' afronte sus próximos partidos amistosos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Selección Colombia: esta es su nueva camiseta para el Mundial 2026.jpg
Escudo de la Selección Colombia.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad