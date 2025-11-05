Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026; Luis Díaz la estrenó

La Selección Colombia ya tiene camiseta para el Mundial de 2026; el nuevo modelo fue lanzado al mercado a un mes del sorteo de grupos con una apariencia en la que se resalta el color amarillo con varios trazos de fondo, líneas rojas en los hombros y azul en mangas y cuello.

Entre tanto, la pantaloneta es azul con bordes amarillos y rojos, indumentaria que sería utilizada por primera vez en los encuentros de fogueo del 15 y 18 de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, ambos en territorio estadounidense.

La ropa del combinado nacional se conoció al mismo tiempo que la de otras escuadras que también participarán en la Copa del Mundo, pues son confeccionadas por la misma empresa, como lo son: Argentina, Alemania, España, México, Japón, Arabia Saudita, Argelia, entre otras.

De esta manera, Colombia sigue afinando detalles para el Mundial, pues ya tuvo contacto con el balón oficial, con el que venció 4-0 a México y empató 0-0 con Canadá en los fogueos de octubre, efectuados en suelo norteamericano.



Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia

Se trata de un modelo 'retro' que ya estrenó Luis Díaz, una de las estrellas del equipo:

Luis Díaz Foto: Adidas.

Acá, más imágenes del uniforme: