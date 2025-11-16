Daniel Muñoz se confesó y contó dolorosa anécdota, como nunca antes: "fue duro para mí"

Durante esta doble jornada de partidos preparatorios, Daniel Muñoz aprovecho el ‘parón’ en su club para centrarse específicamente en la Selección Colombia; equipo en el que tiene muy buena actualidad, pero donde no guarda muy gratos recuerdos; especialmente por lo sucedido el año pasado en territorio norteamericano.

Y es que, siendo una de las principales figuras y protagonistas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, el lateral antioqueño se hizo expulsar en las semifinales contra Uruguay por una agresión que nadie pasó por alto.

Esto, evidentemente lo sacó de la gran final contra Argentina por sanción; hecho que le generó más remordimiento, pues la ‘albiceleste’ terminó ganando aquel encuentro; mismo, en el que se esperaba de su presencia y protagonismo como había venido siendo costumbre durante todo el torneo.

Es por eso que, a más de una año de aquel acontecimiento, Daniel Muñoz recordó dicha anécdota, dejando claro que fue una enseñanza muy difícil para él, por todas las consecuencias que trajo aquella roja.

“Bueno, yo creo que el aprendizaje fue mucho, perderse uno una final tan importante como lo era para mí, como lo era para la selección y para toda Colombia; a título personal, el aprendizaje que me he llevado a día de hoy es el tener esa sangre caliente, pesa la mente fría. Yo creo que ya esa toma de decisiones que quizás tenía antes, esa euforia, porque siempre he sido muy competitivo, siempre me ha gustado ganar, competir cada balón como si fuera el último”, indicó de entrada el jugador paisa, en rueda de prensa con el combinado ‘tricolor’.

Y como primer paso ante dicho error, lo primero que hizo Muñoz fue aceptarlo para mejorar de cara a futuro. “En ese momento sí, pequé y eso me llevó a perderme, si no es el partido más importante, uno de los más importantes de toda mi carrera futbolística. Sin embargo, a día de hoy soy una persona más consciente durante el juego, más madura en tomar esas decisiones, aún cuando siento esa euforia”, agregó el lateral de Crystal Palace.

“Muestra de ello es que yo antes era un jugador que ganaba muchas tarjetas amarillas tontas, por reclamar, por hacer faltas inoficiosas, pero hoy por hoy yo creo que he mejorado mucho eso y he podido seguir ahí las estadísticas. Eso fue un aprendizaje duro para mí, para mi familia, pero creo que tenía que ser así, lo valoro y sé que a futuro me va a hacer mucho mejor futbolista”, concluyó Daniel Muñoz.

Cabe destacar que, solo hace un par de minutos, el antioqueño fue desconvocado de la Selección Colombia para el partido contra Australia, por motivos familiares.