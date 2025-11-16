Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / México sigue sin poder con las selecciones sudamericanas, previo al Mundial 2026

México sigue sin poder con las selecciones sudamericanas, previo al Mundial 2026

Después de perder 0-4 con Colombia y empatar 1-1 contra Ecuador, en octubre, México volvió a verse las caras con un equipo de Sudamérica, en la fecha de noviembre.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Gilberto Mora, jugador de la Selección México, en el partido preparatorio frente a Uruguay
Gilberto Mora, jugador de la Selección México, en el partido preparatorio frente a Uruguay
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad