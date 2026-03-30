Daniel Muñoz, tras derrotas de Selección Colombia con Francia y Croacia “esto nos servirá mucho”

La defensa de la Selección Colombia se derritió el domingo ante los fogonazos de los habituales suplentes de Francia, que se impuso 3-1 en un amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo dejó serias dudas al término de la fecha FIFA de marzo, en la que también cayó 2-1 con Croacia, la última antes de que se publique la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.



Daniel Muñoz y el aprendizaje en Selección Colombia

Varios de los jugadores de la 'tricolor' hablaron luego del partido frente a Francia y detallaron lo que deben mejorar en la 'tricolor' a pocos meses del arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. "No le diría en un mal momento, es afinar detalles en la parte táctica, hay algunos conceptos que quizás nos cuestan, hay que mirarlos mas de cerca, trabajarlos, vamos a tener un tiempo para trabajar y hacer énfasis", detalló el lateral derecho del Crystal Palace.

Sumado a eso, Daniel Muñoz confía en que hay que "volver a lo que era esta Selección Colombia, intensa, que ya teníamos mecanizados los movimientos, es eso, trabajar en esos puntos clave y seguir adelante", asegurando, de paso, que estas derrotas con Croacia y Francia "nos van a servir mucho".

"Nosotros sabemos quiénes somos o qué hemos dado, prestarle atención a lo que digan no tiene sentido. A nadie le gusta perder, no es fácil, es momento de corregir y mejorar", dijo el delantero colombiano Jhon Córdoba al Gol Caracol al término del juego.



Lorenzo confesó su tristeza por la derrota.

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"Francia fue superior y nos superó. Además, en las inmediaciones del área, siempre terminaba, con remates o centros, algo que nosotros no hicimos", dijo en rueda de prensa.

La retaguardia cafetera en Landover, Maryland, cayó antes de la media hora de juego (29'), cuando un error en la marca de Johan Mojica y la falta de coordinación entre Daniel Muñoz y el portero Álvaro Montero dejaron el camino despejado para que Desiré Doué rematara rastrero e hiciera su primer gol internacional.

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Con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé en el banco, Marcus Thuram (41') encontró su oportunidad para anotar, de cabeza, tras un centro de Maghnes Akliouche y una nueva mala salida de Montero.

Doué, de 20 años, selló su doblete en el Northwest Stadium a los 56 minutos en un contragolpe.

La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

"Hemos jugado con intensidad y hemos hecho cosas buenas. Tenemos que seguir así", destacó el atacante del PSG al canal TF1.

El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz (77'), revulsivo de un equipo que mostró falencias tácticas y un bajo nivel de su referente, James Rodríguez, tanto contra Francia como frente a Croacia el jueves en Orlando.

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El elenco cafetero sumó cinco goles en contra en dos partidos, lo que enciende las alarmas en un combinado que no pudo hacer valer el buen momento del extremo Luis Díaz.

Una pelea entre aficionados colombianos en las gradas también nubló la imagen de Colombia, que en el arranque del partido se había mostrado segura y aguerrida.

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El empuje de la primera parte del encuentro, muy físico, se diluyó tras el descanso. El segundo tiempo tuvo a Francia como director de orquesta.

La anotación de Campaz despertó el brío colombiano, que no alcanzó para recortar diferencias y dio pie al ingreso de Mbappé, gran figura de unos Bleus que el jueves ya habían exhibido el poder de su plantel al vencer 2-1 a Brasil en Foxborough, cerca de Boston.

"Colombia tiene un muy bonito equipo, calidad, agresividad. Perdió hoy y ante Croacia (...) pero tiene todo para hacerlo bien en el Mundial", dijo el seleccionador francés, Didier Deschamps, en rueda de prensa.