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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Daniel Muñoz, tras derrotas de Selección Colombia con Francia y Croacia “esto nos servirá mucho”

Daniel Muñoz, tras derrotas de Selección Colombia con Francia y Croacia “esto nos servirá mucho”

El lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, habló luego de la caída 3-1 con Francia en el segundo partido preparatorio del mes de marzo, pensando en la participación en el Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Daniel Muñoz Selección Colombia
Daniel Muñoz con la Selección Colombia - Foto:
AFP

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