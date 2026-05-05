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Gol Caracol  / Selección Colombia  / David Ospina se tiene fe para el Mundial 2026: "A la Selección Colombia la veo muy bien"
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David Ospina se tiene fe para el Mundial 2026: "A la Selección Colombia la veo muy bien"

En 'Charlas de Vestuario', de DITU; David Ospina tuvo una entrevista exclusiva con Alexis García, para hablar de los objetivos y actualidad de la 'tricolor', pensando en el Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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David Ospina y James Rodríguez, de la Selección Colombia, que no puede perder en Venezuela.jpg
La Selección Colombia no puede perder si quiere ser cabeza de serie.
Foto: FCF.

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