David Ospina se tiene fe para el Mundial 2026: "A la Selección Colombia la veo muy bien"

A menos de 40 días para el inicio de la Copa del Mundo, David Ospina se refirió a lo que va a ser este importante certamen, en el que la Selección Colombia dirá presente.

Es por eso que, en charla exclusiva con Alexis García para ‘Charlas de Vestuario’, en DITU; el guardameta colombiano dejó claro que el combinado ‘tricolor’ está para cosas grandes en el torneo mundialista.

“Estamos en ese camino, sabemos que se viene un reto importante para nuestro país, para nuestra selección y eso se debe afrontar como se ha venido haciendo. Yo a Colombia la veo muy bien, venimos de hacer una Eliminatoria muy buena, tenemos un gran equipo, con grandes jugadores que están pasando por muy buen momento, con jugadores de experiencia, con recorrido, entonces yo creo que estamos en un momento que hay que aprovecharlo”, afirmó de entrada el golero antioqueño, dejando claro que se tiene fe para el Mundial 2026.

David Ospina, con la camiseta de la Selección Colombia Foto: AFP

Además, Ospina enfatizó en prepararse de gran manera para llegar en óptimas condiciones al certamen mundialista, en el que la ‘tricolor’ enfrentará a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Portugal en fase de grupos.



“Sabemos que falta poco tiempo para que empiece el Mundial y hay que estar bien preparados en estos meses y poder afrontarlo con ese objetivo de cosas grandes, de darnos una alegría y darle una alegría al país que se lo merece”, agregó David Ospina.

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¿Qué destacar del jugador colombiano por encima de las otras selecciones?

“En Europa les justa el jugador sudamericano, ‘picantoso’, con esa malicia; sacando ventaja de esas cositas eso es lo que gusta y nuestros futbolistas son rápidos, jugadores que son adelantados. Creo que hoy contamos con grandes jugadores y debemos estar orgullosos de eso”.

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¿Qué decir de Néstor Lorenzo?

“Néstor Lorenzo es una persona sabia, una persona humana y en esa gestión de grupo lo sabe guiar de muy buen amanera y para nosotros es tranquilidad, importancia a lo que es meterse en el terreno de juego”.

¿Qué tipo de líder le gusta al mando del barco?

“Creo que hay que tener liderazgo desde el afecto y el conocimiento; ambas son importantes, primero, tienes que tener ese afecto para tu grupo, tu compañero, para que haya una armonía y en ese manejo del grupo todo pueda ser armonioso. Pero también hay que tener un conocimiento porque, de lo contrario, las cosas no van a fluir”.