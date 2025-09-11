Davo Xeneize, 'pegado' a la transmisión de Gol Caracol; cantó a todo pulmón

La goleada de la Selección Colombia por 3-6 frente a Venezuela, sí que le ha dado la vuelta al mundo y las redes lo han dejado en evidencia.

Durante las últimas horas se ha viralizado un video del creador de contenido Davo Xeneize, quien hizo un repaso detallado del encuentro entre la ‘vinotinto’ y la ‘tricolor’, dando conceptos y opiniones de lo que fue el encuentro.

No obstante, lo que más llamó la atención es que, habiendo tantos canales, plataformas y medios para ver el encuentro, el streamer argentino vio el encuentro de la ‘tricolor’ por la marca oficial de la Selección Colombia: Gol Caracol.

Eso sí, siempre con su particular estilo que lo ha diferenciado. Y es que, solo empezando el video, Davo escuchó la particular y tradicional canción de Gol Caracol.

Al inicio, su cara fue como de sorpresa y asombro, dando a entender que no fue de su gusto o no lo atrapó del todo; tanto, que a los solo segundos cambió de canal y procedió a hacer su stream desde otra transmisión.

Sin embargo, la gente conectada le pidió que volviera a Gol Caracol e hiciera su video desde con base en el video de nuestra marca.

Con el pasar de los minutos Davo Xeneize se apropió de la marca, hasta aprenderse la famosa canción de "Gol Gol Gol Caracol; Gol Gol Gol, Caracol", que cantó a todo pulmón, llevándose la risa de todos en el chat del stream.

