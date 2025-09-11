Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Davo Xeneize, 'pegado' a la transmisión de Gol Caracol; cantó a todo pulmón

Davo Xeneize, 'pegado' a la transmisión de Gol Caracol; cantó a todo pulmón

El streamer argentino protagonizó curioso momento en redes sociales, al ritmo del gol, en la transmisión de Gol Caracol con el duelo de la Selección Colombia vs. Venezuela.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:09 p. m.
Comparta en:
Davo Xeneize, streamer argentino, protagonizó curiosa reacción con Gol Caracol.
Davo Xeneize, streamer argentino, protagonizó curiosa reacción con Gol Caracol.
Foto: Pantallazo de redes.