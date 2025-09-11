Escándalo con la viuda de Diogo Jota y su mejor amigo; actitud cariñosa ocupa portada de revista

La 'Revista TV Guía' de Portugal generó un tremendo escándalo en el ambiente futbolístico y hasta farandulero con Rute Cardoso, la viuda del jugador de Liverpool, como protagonista. Todo por una foto en la que la mujer se ve en actitud cariñosa y cerca de darse un beso con Rubén Neves, volante del Al Hilal de Arabia Saudita, quien fue tildado como el mejor amigo de Jota.

"Después de la muerte, vea acá cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo", se leyó en uno de los apartados de la referida nota, que ha desatado comentarios.

Dicha publicación ya apareció en diferentes medios no solamente de territorio luso, sino también en diferente latitudes de Europa.