El papá de Dayro Moreno se quedó con ganas de ir a Barranquilla; "unos temas de salud"

"Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles para los nenes, hay goles para las nenas", fue el canto que se escuchó al unísono de los habitantes en Chicoral, pueblo natal del goleador del Once Caldas y quien hoy en día hace parte de la Selección Colombia que buscará el cupo al Mundial 2026.

El experimentado delantero recibió un apoyo especial de sus paisanos, en la previa del compromiso frente a Bolivia de este jueves 4 de septiembre. Uno de los que le mandó la mejor vibra al actual máximo goleador colombiano fue su papá, Edinael Moreno, quien demostró que el estilo y el 'look' que usa Dayro Mauricio lo sacó todo de él.

"Sí, el fue el que me heredó a mí", dijo de entrada el padre de Moreno Galindo en una charla corta con 'Noticias Caracol'. Sus declaraciones las entregó mientras al fondo no paraba una papayera y música folclórica del departamento del Tolima.

Dayro Moreno, entrenando con la Selección Colombia Foto: AFP

Edinael Moreno estaba listo para viajar a la ciudad de Barranquilla y presenciar el partido de su hijo en la 'amarilla'; sin embargo, por cuestiones de salud deberá alentarlo y apoyarlo desde la distancia.

"Sí, desafortunadamente por una cuestión de salud no pudimos viajar, pero acá estamos haciéndole fuerza sus amigos chicoralunos y familia", indicó el papá del goleador del Once Caldas a los micrófonos de 'Noticias Caracol'.

Mientras que su hermana, le felicitó por esta convocatoria en la 'tricolor' para los duelos frente a Bolivia y Venezuela. Confía que sume minutos.

"Hermano, muchas felicitaciones por esta convocatoria, Dios quiera que hoy pueda jugar y meta goles", precisó.

En Chicoral hay fiebre mundialista por su hijo ilustre, Dayro Moreno, quien espera convencer a Néstor Lorenzo para que le otorgue minutos en cancha.

¿A qué hora es Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

Este compromiso, que es válido por la fecha 17 de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, será HOY jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, y tendrá como horario de inicio las 6:30 de la tarde. EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo click en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos