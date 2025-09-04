Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El papá de Dayro Moreno se quedó con ganas de ir a Barranquilla; "unos temas de salud"

El papá de Dayro Moreno se quedó con ganas de ir a Barranquilla; "unos temas de salud"

El delantero del Once Caldas recibió un apoyo especial antes del juego que tendrá la Selección Colombia contra Bolivia, este jueves. Su papá y su hermana le enviaron palabras de aliento.

Dayro Moreno, en un entrenamiento con la selección Colombia
Dayro Moreno, en un entrenamiento con la selección Colombia
Foto: @dayrogol17
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:04 a. m.