Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Lionel Scaloni lo hicieron llorar en la rueda de prensa previa a juego de Argentina; ¿qué pasó?

A Lionel Scaloni lo hicieron llorar en la rueda de prensa previa a juego de Argentina; ¿qué pasó?

El técnico de la 'albiceleste', Lionel Scaloni, atendió a los medios de comunicación antes de enfrentar a Venezuela, pero un comentario llamó su atención, mostrándose visiblemente emocionado.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.
Foto: AFP
Por: Gol Caracol
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:58 a. m.