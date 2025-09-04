A Lionel Scaloni lo hicieron llorar en la rueda de prensa previa a juego de Argentina; ¿qué pasó?

La Selección Argentina se medirá cara a cara este jueves frente a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La vigente campeona del mundo llega a este juego clasificada para la máxima cita orbital y con su liderato en la tabla completamente asegurado. Por su parte, la 'vinotinto' necesita sumar algún punto para soñar con el puesto de repechaje al Mundial del próximo año.

En la previa al inicio del compromiso, el técnico Lionel Scaloni estuvo en rueda de prensa, hablando de todo lo concerniente a Argentina. Sin embargo, en un momento ocurrió algo fuera de lo común, que ya es viral en las redes sociales.

Scaloni se disponía a escuchar una pregunta, cuando vio a uno de los periodistas en la misma, no pudo ocultar las lágrimas y lloró, y éste le dijo al DT 'albiceleste': "Me diste la alegría más grande de mi vida". A lo que el timonel reaccionó con un gesto de visible emoción y la sala lo aplaudió.

Luego, el mismo comunicador le hizo una pregunta sobre Lionel Messi, pero el técnico no pudo seguir con normalidad. "Bueno, lo que pasa es que de verdad vamos a tener que terminar acá".

🥹 El emotivo momento en rueda de prensa de la Selección Argentina. Lionel Scaloni se conmovió ante la emoción de uno de los presentes en el recinto. “Me diste la alegría más grande de mi vida”.pic.twitter.com/2qDt2LiBRm — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 3, 2025

Otras declaraciones de Lionel Scaloni:

- Lionel Messi juega un partido especial frente a Venezuela

"Es un partido que, por lo que declaró 'Leo', va a ser emotivo, especial, lindo. Si es verdad que es su último partido por eliminatorias hay que disfrutarlo y soy el primero que voy a disfrutarlo por poder entrenarlo. Es un placer tenerlo, espero que la gente que va a la cancha, y él, lo disfruten. Yo lo vivo normal en mi caso", afirmó el entrenador.

"Leo juega mañana (jueves). Con él hablé cuando llegó, pero nada de lo que significa el partido para Messi. Haber sido compañero en una cancha y ahora ser el técnico en un Mundial donde pudo ser campeón es emocionante. Seguramente, no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos que ante Venezuela no sea su última imagen en el país. Hoy está y hay que disfrutarlo", amplió el técnico de la Selección Argentina entre lágrimas.

Lionel Messi, que jugará su ultimo partido de Eliminatorias en Argentina Foto: AFP

Con respecto al equipo para enfrentar a la 'Vinotinto', Scaloni dijo: "En principio, Otamendi no se entrenó porque tenía unos pequeños problemas, pero va a poder hacerlo. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no creo que forme parte del equipo porque casi no entrenó. La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a un chico. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y tratando de hacer el mejor partido. La ausencia de Enzo Fernández es importante, pero intentaremos que no se sienta”.

Sobre Venezuela, el rival de este jueves, el entrenador de la 'albiceleste' aseguró que se trata de "un rival incómodo y difícil que ha conseguido buenos resultados con el 'Bocha' (Fernando Batista, el seleccionador) y está a las puertas de lograr una clasificación histórica al Mundial. Ellos se juegan bastante y hace que el partido sea lindo de ver. Nosotros vamos a intentar ganar jugando a nuestra manera".