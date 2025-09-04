Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 12: Santiago Buitrago, protagonista

Este jueves 4 de septiembre, la etapa 12 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), quien se metió en la fuga y lanzó un ataque letal en la montaña. Los colombianos Harold Tejada y Santiago Buitrago se metieron en el grupo de escapados, pero no les alcanzó. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) arribó con los demás favoritos y se mantuvo como líder en la clasificación general.



Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 12