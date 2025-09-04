Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 12: Santiago Buitrago, protagonista

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 12: Santiago Buitrago, protagonista

La decimosegunda jornada de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al español Juan Ayuso, quien coronó luego de meterse en la fuga. El colombiano Santiago Buitrago fue top-10.