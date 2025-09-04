Publicidad

Selección Colombia  / "Yo pondría a Dayro Moreno de titular contra Bolivia; los otros no la están metiendo"
Exclusivo

"Yo pondría a Dayro Moreno de titular contra Bolivia; los otros no la están metiendo"

El delantero tolimense sigue dividiendo opiniones, previo al duelo frente a Bolivia, que tendrá la transmisión de Gol Caracol y ditu, este jueves 4 de septiembre.