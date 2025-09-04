"Yo pondría a Dayro Moreno de titular contra Bolivia; los otros no la están metiendo"

A horas de enfrentar a la Selección de Bolivia, por la penúltima jornada de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, en el entorno de la ‘tricolor’ se habla de cuál podría ser el onceno inicial con el que Néstor Lorenzo saldrá al terreno de juego del estadio Metropolitano de Barranquilla, este jueves.

No obstante, una de las principales dudas es la del delantero, pues, con el no llamado de Jhon Jáder Durán ahora todos los ojos están puestos en Dayro Moreno, quien viene en buena forma y ritmo goleador; mismo, que hoy por hoy lo tiene como el máximo artillero de la Copa Sudamericana.

No obstante, en la previa del encuentro Néstor Lorenzo se pronunció sobre la posibilidad de que el oriundo de Chicoral sea titular, dejando claro que, inicialmente la idea, es que empiece desde el banquillo de suplentes.

Y justamente, para analizar si Dayro tiene con qué ser inicialista para el encuentro contra Bolivia, en Gol Caracol charlamos en exclusiva con Edgar Galicia, quien fue uno de los primeros entrenadores del delantero en su formación profesional, por allá en la Selección del Tolima, pasados sus quince años.

Publicidad

“Dayro Moreno puede aportarle a la selección Colombia en ese último cuarto de cancha, donde es muy inteligente para distraer al contrario, ocupar los espacios, hacer salidas y entradas, además que tiene mucha visión a gol, sea con la derecha o con la izquierda, como lo tenía aquí cuando era jugador juvenil”, indicó de entrada el profesor, quien, a su concepto, considera que el de Chicoral es quien tiene que empezar en la cancha para solucionar el partido rápido.

Y sí, puede que que Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez sean más jóvenes y jueguen en Europa, para para Edgar Galicia eso no basta para marcar la diferencia en la ‘tricolor’: “Dayro Moreno, por su experiencia, por ese tema que tiene el goleador, porque los otros muchachos son mucho más jóvenes, pero no la están metiendo y Dayro cada espacio que le queda, cada oportunidad que le queda la va metiendo, por eso hace goles cada tres días; cada ocho días hace goles”.

Publicidad

“Yo como técnico lo mandaría de una vez porque estamos falta de gol, no estamos clasificados porque no hemos hecho los goles”, concluyó el profesor en charla exclusiva con Gol Caracol, dejando claro que el delantero tolimense es una de las principales claves de gol en Colombia para el duelo contra Bolivia, este jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p.m.