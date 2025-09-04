Pistas de la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia; de última hora

Todo está listo para que la Selección Colombia enfrente HOY jueves 4 de septiembre a su similar de Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, encuentro en el que buscará su clasificación al Mundial 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron su última práctica el miércoles anterior, y en la misma, se perfiló el posible equipo titular para medir fuerzas contra la 'verde'. Recordemos que por acumulación de amarillas no estarán Daniel Muñoz y Kevin Castaño. El lateral es fijo por la lateral derecha, aquí Néstor Lorenzo, DT del combinado de nuestro país, miró varias opciones.

¿Cuál será la formación titular de la Selección Colombia vs. Bolivia HOY en el Metropolitano?

En ese orden de ideas, Ricardo Orrego precisó en el programa 'Mañanas Blu' de 'Blu Radio', la probable alineación titular de la 'amarilla' para recibir a los bolivianos en el 'Coloso de la Ciudadela', a partir de las 6:30 de la tarde, hora en que rodará el balón.

Colombia recibe a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

"Esperemos que sea por esta línea, todo apunta a parte de los los trabajos que se realizaron en la última práctica matutina del día anterior, que Camilo Vargas vuelve al arco, que Santiago Arias finalmente va a ser el reemplazo de Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí serán los central, y Johan Mojica el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha estarán Jefferson Lerma y Richard Ríos, más adelante por derecha aparecerá Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz. En punta está Jhon Córdoba", indicó Orrego en el mencionado programa radial.

En medio de las pistas que reveló Orrego en el programa 'Mañanas Blu' le consultaron por Dayro Moreno, goleador del Once Caldas y que muchos de los aficionados piden que le den algunos minutos en el Metropolitano.

"Veremos el partido qué marca (esto en caso de Dayro Moreno). Todo hay que ver, la decisión de que sea suplente, eso está definidísimo, ya que entre es del técnico Lorenzo", terminó por precisar.