Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 13 con llegada al temido L'Angliru

La etapa 13 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre sobre 202,7 kilómetros de alta montaña entre el municipio de Cabezón de la Sal y el monte L'Angliru.

El camino no solo es uno de los más largos de la ronda ibérica, también es el de mayor grado de dificultad hasta el momento si se tiene en cuenta que tiene 2 altos de primera categoría antes de la escalada final, que por su dureza se considera de categoría especial.

Las subidas son las siguientes:

- La Mosqueta (km 154): primera categoría, 6,4 kilómetros de extensión y promedio de inclinación del 8,2 %.

- El Cordal (km 182): primera categoría, 5,5 kilómetros de extensión y promedio de inclinación del 8,8n %.

- L'Angliru (meta): categoría especial, 12,4 kilómetros de extensión y promedio de inclinación del 9,7 %.

Se trata de un trayecto ideal para que los colombianos puedan brillar en el terreno que más los favorece, principalmente cuando se va incrementando la altitud sobre el nivel del mar.

Por otra parte, los favoritos de la clasificación tendrán un escenario adecuado para la batalla codo a codo en las altas cumbres, donde los llamados a ‘show’ son el danés Jonas Vingegaard, líder de la general; el portugués Joao Almeida, que es segundo; el local Juan Ayuso; y el australiano Jay Vine, líder de la montaña; entre otros.

La importancia de esta fracción también pasa porque se podría empezar a definir el título del certamen, para el que Vingegaard es el candidato principal, ya que después de su subtítulo en el Tour de Francia sueña con quedarse con su primer Vuelta.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 13

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 13 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: viernes 5 de septiembre

⦁ Trayecto: 202,7 km (Cabezón de la Sal-L'Angliru)

⦁ Perfil: alta montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

