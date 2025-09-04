Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz es increíble, no deja de crecer, no se queja ni reclama; tiene muchas condiciones"
Exclusivo

"Luis Díaz es increíble, no deja de crecer, no se queja ni reclama; tiene muchas condiciones"

Más allá de la rivalidad y lo que está en juego, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, un referente de Bolivia no ocultó su admiración por Luis Díaz.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento por las Eliminatorias Sudamericanas
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento por las Eliminatorias Sudamericanas
Federación Colombiana de Fútbol
Por: Sebastián Gómez
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:53 a. m.