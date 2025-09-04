"Luis Díaz es increíble, no deja de crecer, no se queja ni reclama; tiene muchas condiciones"

Luis Díaz no tiene techo, es una de las frases que más se ha dicho y escuchado cuando allegados al guajiro hablan de él. Lo que empezó en el Barranquilla Fútbol Club, ya va en Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes del mundo, después de también haber pasado por Junior, Porto y Liverpool. Y lo que, seguramente, falta.

Por eso, no solo quienes lo conocen o son cercanos, hablan de ‘Lucho’. Sus rivales, conscientes de su talento, suelen dedicarle grandes palabras. En esta ocasión, quien se refirió al delantero, de 28 años, fue un referente de Bolivia, como Carlos Lampe, en una entrevista exclusiva con Gol Caracol.

El equipo ‘verde’ se juega gran parte de sus chances de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026, cuando se enfrente con la Selección Colombia. Dicho juego, válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Razón por la que hay alta tensión.

Sin embargo, eso no es impedimento para que el arquero resalte lo que Luis Díaz es capaz de hacer en un terreno de juego. De hecho, ya lo ha sufrido, pues en su respuesta al ser consultado por el guajiro, recordó un enfrentamiento reciente, donde les hizo estragos y firmó un partido de ensueño.

Luis Díaz, atento para su regreso al Bayern Múnich. Foto: FCF.

“Luis Díaz es un jugador desequilibrante, ya lo sufrimos en el amistoso que jugamos antes de la Copa América. A mí, me tocó jugar el segundo tiempo, ya estábamos perdiendo 3-0, con un ‘Lucho’ increíble. Es un chico que no deja de crecer, tiene muchas condiciones, no se queja, ni reclama”, afirmó de entrada.

Pero no fue lo único y continuó. “Va a ser un duelo picante para los dos equipos y él podría marcar la diferencia. En Luis, la Selección Colombia tiene un jugador que se puede sacar, tranquilamente, a dos o tres rivales por la banda”, sentenció Carlos Lampe, convocado por Bolivia para enfrentar a la ‘tricolor’.