FIFA destacó a Luis Díaz, a horas de Colombia vs. Bolivia; manda la parada de goleador

Horas previas al inicio de la penúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Munidal 2026, la FIFA realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que ponderó a Luis Díaz. El colombiano, que se prepara para enfrentar a Bolivia, fue exaltado como el actual goleador del torneo clasificatorio para la cita orbital del próximo año.

Díaz, hoy en el Bayern Múnich, se ubica en lo más alto del ranking con 7 anotaciones, seguido por Lionel Messi de Argentina y Miguel Terceros (Bolivia), rival de Colombia este jueves, con 6. Luego está Darwin Núñez, de Uruguay; Raphinha; de Brasil, Enner Valencia de Ecuador, y Salomón Rondón, de Venezuela con 5 goles, a falta de dos fechas para que se terminen las Eliminatorias. Por lo tanto, el guajiro se perfila como uno de los principales candidatos a quedarse con el título de máximo anotador del campeonato.

El delantero de la 'tricolor' inició su cuenta en las actuales clasificatorias en el partido como local que jugó la Selección Colombia frente a Brasil y que terminó 2-1. Ese día, Colombia inició perdiendo el juego, pero 'Lucho' se puso la capa de héroe y con dos goles lideró la remontada del combinado de nuestro país. Después, contribuyó con un gol para el empate 1-1 contra a Perú, en Lima. Mas adelante, anotó de nuevo en la goleada que le propinó el elenco 'cafetero' 4-0 a Chile en el estadio Metropolitano.

Luis Díaz, celebrando su gol frente a Argentina Foto: AFP

Ya en este año, Díaz Marulanda se ha reportado con tres dianas más. Primero, fue el autor del único gol del equipo contra Brasil en el estadio Mane Garrincha, que a la postre no fue suficiente, ya que el combinado nacional perdió 2-1.

El pasado mes de marzo nuevamente hizo gol, esta vez frente a la Selección de Paraguay, en la igualdad 2-2 en condición de local. De igual manera, en la ultima jornada del campeonato frente a la campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi, el oriundo de Barrancas hizo una anotación que puso a soñar a todo el país con una victoria en el estadio Monumental, sin embargo, tiempo después la escuadra 'albicleste' logró el empate, en un partido que culminó 1-1.

Además de los goles que aportó el guajiro, también brindó una asistencia en el encuentro contra Paraguay, demostrando que no sólo mete goles sino que también es capaz de ayudar a que sus compañeros anoten. Los números de Luis Díaz demuestran que es uno de los mejores del continente y desde ya lo posicionan como uno de los futbolistas a tener en cuenta para el próximo Mundial de 2026.

Así está la tabla de goleadores en Sudamérica rumbo a la #CopaMundialFIFA 26™. ⚽️🌎#Somos26 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 4, 2025