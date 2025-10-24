Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2025

Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2025

Este sábado, en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentarán en un nuevo clásico capitalino del fútbol profesional colombiano.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Acción de juego del partido entre Santa Fe y Millonarios, por la Liga BetPlay
Acción de juego del partido entre Santa Fe y Millonarios, por la Liga BetPlay
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad