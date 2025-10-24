Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2025

Millonarios, que arrastra una pesada cadena de malos resultados, enfrentará este sábado a Santa Fe, su eterno rival, en un clásico que centra la atención de la jornada 17 del Torneo Finalización de la liga colombiana, al que los dos equipos llegan con necesidades distintas para avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Cuatro fechas antes de cerrarse la fase todos contra todos, prácticamente tienen segura una plaza en los cuadrangulares Atlético Bucaramanga (31 puntos), Independiente Medellín (31) y Junior (31), mientras que están muy cerca del objetivo Atlético Nacional (28) y Fortaleza (28) y reman fuerte por lograrlo Deportes Tolima (26), Llaneros (25) y Santa Fe (22).

El conjunto albirrojo, campeón del Apertura, espera dejar atrás una campaña irregular que lo mantiene octavo en la tabla de posiciones del Finalización y sabe que el triunfo lo dejará en la puerta de entrada a los cuadrangulares semifinales.

A Millonarios, que acumula 18 puntos, solo le sirve la victoria para mantener la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Un empate o una derrota frente a su archirrival le significará la eliminación anticipada.



El juego está pactado para las 6:20 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por la televisión cerrada.

Más de 10 equipos le hará fuerza a Millonarios vs. Santa Fe. Foto: Dimayor.

Publicidad

Últimos 10 de clásicos capitalinos

2025 Clausura – 10. Jornada: Millonarios 0-0 Santa Fe 2025 Apertura Playoffs – Grupo B: Millonarios 1-2 Santa Fe 2025 Apertura Playoffs – Grupo B: Santa Fe 0-1 Millonarios 2025 Apertura – 17. Jornada: Millonarios 2-0 Santa Fe 2025 Apertura – 10. Jornada: Santa Fe 3-2 Millonarios 2024 Clausura Playoffs – Grupo A: Millonarios 1-1 Santa Fe 2024 Clausura Playoffs – Grupo A: Santa Fe 0-1 Millonarios 2024 Clausura – 15. Jornada: Santa Fe 0-1 Millonarios 2024 Apertura – 15. Jornada: Millonarios 3-1 Santa Fe 2023 Clausura – 18. Jornada: Santa Fe 2-3 Millonarios

Hora y dónde ver Independiente Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2025

Fecha: sábado 25 de octubre.

Hora: 6:20 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Transmisión: televisión cerrada.