Destapan motivo de la ira de James Rodríguez en León de México; "desesperado y malhumorado"

James Rodríguez estaría viviendo sus últimos días en el Club León de México, al que llegó como una estrella a principios de 2025 y del que está a punto de salir si se tiene en cuenta que firmó contrato por un año y no habría ánimo entre las partes para negociar una posible prórroga.

En consecuencia, solo le quedarían 3 partidos con la camiseta del cuadro verde de Guanajuato, correspondientes a las 3 fechas le restan a la fase regular de la Liga MX, en la que su equipo marcha antepenúltimo arrastrando 4 derrotas y una racha de 7 jornadas seguidas sin triunfos.

En ese sentido, el clima que se respira en León no es el mejor, al punto que hubo cambio de entrenador, ya que salió el argentino Eduardo Berizzo para darle paso a Ignacio Ambriz, pero los resultados positivos siguen siendo esquivos.

Bajo ese contexto, ha trascendido lo que estaría ocurriendo con el mediocampista colombiano, que funge como capitán y que ve cómo su escuadra se hunde en una crisis deportiva de la que salir depende de un milagro traducido en ganar los encuentros restantes, contra Pumas, América y Puebla, para soñar con una lejana opción matemática de entrar a la liguilla de fin de año.



Destapan furia de James Rodríguez en León de México

La separata periodística Soy Fiera, especializada en información del elenco ‘esmeralda’, hizo referencia a la ira que se le ha venido viendo al mediocampista cucuteño y manifestó a modo de filtración lo que estaría ocurriendo con el ‘cafetero’.



De acuerdo con el columnista Luis Miguel Guerrero, la actitud del futbolista ‘cafetero’ es óptima para cada partido, pero el desarrollo de los mismos lo terminan sacando de casillas, como ocurrió en su más reciente presentación, cuando fue sustituido y “explotó” contra el entrenador, indicó el diario Récord tras la caída 2-0 contra el Atlas el pasado 22 de octubre.

“James, que intenta poner buenos servicios, termina desapareciendo ante tanta inoperancia, desesperado y malhumorado por lo que tiene a su alrededor”, manifestó el periodista.

Dicho inconformismo estaría haciendo que el zurdo de 34 años de edad esté buscado destino para 2026, año en el que espera jugar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, para lo cual requiere estar en ritmo de competencia.