Gianni Infantino le dejó recado a Néstor Lorenzo y a Selección Colombia; pilas con el Mundial 2026

Barranquilla está de fiesta este martes 24 de febrero con la inauguración del hotel de la Selección Colombia, que tuvo como grandes invitados a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Alejandro Domínguez (Conmebol), leyendas del fútbol de nuestro país como René Higuita, Faustino Asprilla, entre otros, y que dejó una emotiva intervención del máximo dirigente del balompié mundial.

Para iniciar, el directivo suizoitaliano dijo que "el fútbol es algo espectacular, mágico, fantástico, es pasión, el amor, es algo que no se puede explicar. En Colombia con más de 50 millones de seguidores. Donde voy en el mundo hay un colombiano. El amor por el fútbol en este país es algo espectacular".



Gianni Infantino y su mensaje a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia

En tono jocoso, pero con respeto, el presidente de la FIFA se dirigió al DT Néstor Lorenzo con la siguiente frase: "con estas instalaciones aquí, por supuesto profe hay que ganar el Mundial, esto ya lo hemos entendido, no hay excusas, hay que ganar (risas). Pero en serio, instalaciones como estas te dan la convicción en la cabeza y corazón que todo esta hecho para que se pueda intentar ganar. Al final para ganar se necesitan muchas cosas, suerte y más cosas".

Para agregar, Infantino expresó que es "una felicidad estar aquí con todos ustedes en esta hermosa ciudad de Barranquilla, querido alcalde, la familia, fenomenal, el gran Ramón Jesurún. Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia, los amigos del fútbol colombiano, las leyendas".



Acá más declaraciones de Gianni Infantino en Barranquilla:

*Destacó al fútbol femenino colombiano

"Para mí es una felicidad estar en Colombia, en Barranquilla en particular, la Selección a nivel juvenil, femenino, mayor, esta jugando muy bien, tienen talentos mundiales excepcionales, hemos visto en el ultimo mundial femenino ahora es una de las potencias mayores en lo femenino. 75 mil personas en Colombia vs Inglaterra en Sidney, en el Mundial, eso fue entusiasmo".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP

*Aporte de la Conmebol y la FIFA

"Todo esta pasión merece un trabajo adecuado de la FCF, y agradezco a la Conmebol por el trabajo para permitir también todo esto. Los fondos que dan la Conmebol, la FIFA con otros proyectos, los damos a todos. Pero no todos hacen las mismas obras en todos los países, y hoy en Barrabnquilla inauguramos este hotel 5 estrellas, 6 o 7, no sé cuantas le podemos dar que es mucho mas que un centro de alojamiento, de excelencia, de alto rendiomiento"



*Felicitaciones por el hotel de la Selección Colombia

"Es todo un símbolo que es al mismo lugar un orgullo de toda la ciudad, de todo un país, de un continente y del presidente de la FIFA, porque este centro es uno de los mejores en el mundo, claro que le va a dar la oportunidad a los jovene,s mujeres, a las mayores de entrenarse y focalizarse en lo que es el futbol, esto le demuestra a los jugadores, a los aficionados, a los medios de comunicación, cuál es la ambición de Colombia, de Sudamérica, de FIFA, que es de prepararnos al futuro".