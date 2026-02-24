Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Gianni Infantino le dejó recado a Néstor Lorenzo y a Selección Colombia; pilas con el Mundial 2026

Gianni Infantino le dejó recado a Néstor Lorenzo y a Selección Colombia; pilas con el Mundial 2026

La inauguración del hotel de la Selección Colombia en Barranquilla tuvo como invitado especial al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien expresó su amor y confianza por nuestro país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad