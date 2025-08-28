Bolivia toma medidas extremas por calor de Barranquilla; la Selección Colombia, en la mira

Faltan solamente 8 días para el partido entre la Selección Colombia y Bolivia (4 de septiembre), válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá), por lo que el combinado del Altiplano le madrugó a la preparación de ese encuentro y también contra Brasil, pero enfocándose primero en la 'tricolor', el calor de Barranquilla y el operativo que llevarán a cabo para buscar un buen resultado frente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El entrenador Óscar Villegas tiene todo un plan de cara a ese compromiso, por lo que sus ayudantes del cuerpo técnico también toman precauciones, no solo futbolísticas, sino también de logística y de rendimiento para sus futbolistas citados.



Bolivia y las medidas que tomará por calor de Barranquilla contra Selección Colombia

"Uno de los puntos destacados será el equipamiento que acompañará a la Verde en el viaje a Barranquilla. “Tenemos cuatro cámaras hiperbáricas portátiles que viajarán con nosotros, además de equipos de fisioterapia como láser y otros dispositivos que garantizan una atención inmediata ante cualquier imprevisto”, detalló de entrada Erik Koziner, miembro del staff médico sobre las precauciones y la tecnología que los acompañará.

Seguido a eso se refirieron al tema climático, más allá de que el partido de Colombia vs Bolivia será a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano, pero que las horas previas y el calentamiento tendría presente el calor.

Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

"Otro aspecto que preocupa al cuerpo técnico es el clima de Barranquilla, donde Bolivia jugará frente a Colombia el 4 de septiembre. Para mitigar los efectos del calor y la humedad, el cuerpo médico prepara un plan especial de hidratación y recuperación, asegurando que el plantel esté en condiciones de afrontar un partido de alta intensidad", explicaron en el diario 'El Deber'.

Así las cosas, se siguen conociendo detalles de la preparación de los del Altiplano para ese cotejo contra la 'tricolor', ya que desde que se conoció la convocatoria también se informó del itinerario de trabajo y de viaje de los de Óscar Villegas.



Convocatoria de Bolivia contra Selección Colombia:

Arqueros:

Carlos Lampe (Bolívar)

Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER)

Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensas:

Yomar Rocha (Bolívar)

José Sagredo (Bolívar)

Luis Haquín (Al-Tai FC-AS)

Efraín Morales (CF Montreal-CAN)

Diego Arroyo (Shakhtar Donestk-UCR)

Marcelo Tórrez (Santos FC-BRA),

Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX)

Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL)

Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP)

Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS)

Bolivia vs Colombia - Foto: AFP

Mediocampistas:

Robson Matheus (Bolívar)

Luis Paz (Bolívar)

Carlos Melgar (Bolívar)

Ervin Vaca (Bolívar)

Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready)

Moisés Villarroel (Blooming)

Óscar López (RDC Mallorca-ESP)

Gabriel Villamil (LDU Quito-ECU)

Miguel Terceros (América Mineiro-BRA).

Delanteros:

Moisés Paniagua (Always Ready)

Gustavo Peredo (Guabirá)

Henry Vaca (Oriente Petrolero)

Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE)

Enzo Monteiro (FK Auda-LET).