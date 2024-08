'El Pibe' Valderrama y una 'travesura' del 'Tino': recuerdos del 5-0, en 'El Desafío'

Carlos 'el Pibe' Valderrama y Faustino Asprilla tienen muchas cosas en común. Los dos jugaron en tiempos gloriosos de la Selección Colombia, actuaron en mundiales de fútbol juntos, compartieron cientos de concentraciones y estuvieron en el mismo camerino durante un buen tiempo. Además de eso, los dos fueron participantes de 'El Desafío', de Caracol Televisión.

Precisamente hace pocos minutos tanto el samario, como el tulueño fueron nuevamente la atracción en el reality más importante de nuestro país y fueron presentados ante los finalistas. En la recta final del 'Desafío' los dos tendrán un papel principal, al liderar a los equipos en contienda para la definición del mejor de la edición de 2024.

Y en medio del capítulo de este jueves, los participantes tuvieron charlas con los dos exfutbolistas del seleccionado colombiano. Fue ahí en donde les indagaron por detalles de grandes gestas del balompié de nuestro país, como el triunfo 5-0 sobre Argentina, en Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1993, que aún es recordado por los aficionados y que quedó marcado en la historia.

De lo sucedido en los instantes previos al duelo con la albiceleste, Carlos Valderrama detalló una 'travesura' realizada por Faustino Asprilla, previa al compromiso de la Eliminatoria al Mundial de USA 94.

Publicidad

"El día del 5 a 0 (de la Selección Colombia sobre Argentina) el profesor Pacho Maturana dio la charla en el hotel, nos fuimos en el bus y en el camino mucha gente tirándonos vainas, por fin llegamos al camerino. Yo no salí (a la cancha) antes del partido, me quedé, nunca salía porque me quedaba arreglándome los zapatos, y en un momento dije: ¿Fausto dónde está?...Fui a buscarlo al baño y cuando lo vi, estaba con ese estadio lleno, en el centro de la cancha con el celular. Nosotros acá todos presionados y el 'relaja'o' allá", dijo 'el Pibe'.

El '10' de Colombia complementó y contó que: "yo le dije a Fausto: ¿qué es la vaina tuya?...Si me pone dos, yo meto dos, me dijo. Metió dos y fue la figura".

Publicidad

¿Qué pasó con Faustino Asprilla?

Faustino Asprilla y Carlos Valderrama. Foto: AFP.

Este jueves el 'Tino' Asprillaapareció como gran atractivo en el 'Desafío', de Caracol Televisión. En medio del episodio, el tulueño sacó a relucir su particular humor, sus comentarios picantes y no desaprovechó para 'tirarle' puyas a Carlos 'el Pibe' Valderrana.