COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
“En Selección Colombia no me tiembla la voz en decir que estamos cambiando a mentalidad ganadora”

Tras la clasificación al Mundial de 2026 desde la interna de la Selección Colombia hay ilusión con la participación en el certamen orbital del próximo año, tras la ausencia en Qatar 2022.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 12, 2025 08:26 a. m.
James Rodríguez, con la selección Colombia
Foto: AFP

