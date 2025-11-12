Falcao García, en modo Selección Colombia; emotivo mensaje previo a juegos de fogueo

Este miércoles, Falcao García fue la sensación en un evento de la marca deportiva Nike en Bogotá, en la cual compartió con varios niños que sueñan con forjar una carrera en el fútbol como la de él. Eso sí, el experimentado goleador no se olvidó de la Selección Colombia y les envió un mensaje en la previa a los juegos de fogueo contra Nueva Zelanda y Australia.

Al 'Tigre' le consultaron por el presente de la 'tricolor' y con una sonrisa en el rostro respondió. "Bien, me parece que el equipo está en un momento de subida, están más tranquilos y los resultados acompañan y favorecen para que puedan seguir mejorando y creciendo", dijo el delantero que en este momento está sin club, tras su paso por Millonarios.

Acto seguido le consultaron sobre su futuro, pero no dio mucha claridad al respecto. "Aprovechando en este momento que no estoy jugando, aprovechando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo y disfrutar con ellos, estar más presente con los niños, las actividades del colegio, el día a día, que muchas veces nosotros los futbolistas nos perdemos y muy feliz de poder disfrutar este tiempo con ellos", contestó.

Otras declaraciones de Falcao García:

¿Qué significó esta conversación y ver los ojos llenos de ilusión de cada uno de sus niños en esta jornada?

"Sí, me hizo recordar cuando yo estaba en el lugar en el cual ellos están hoy en día, con muchas ilusiones... con ganas de trabajar para ser alguien en el fútbol y nada, ojalá que puedan tener muchos éxitos y si no, que lo que Dios tenga planeado para ellos puedan ser personas influyentes y de bien para nuestro país".

¿Qué significa para usted todas estas palabras de cariño de los niños?

"Era un poco lo que soñaba de niño y lo que mostraba en el video. esta tarde. Deseaba en algún momento influenciar a la niñez, ayudarlos y quizá que el legado que dejaba pudiera ser más allá del fútbol. Creo que estos niños hoy en día me llenan de alegría y me hacen volver a ese momento en el que lo dije y puedo decir que valió la pena todo el esfuerzo".

¿Le hacía falta a Colombia? ¿Extrañaba el país?

"Sí, claro, siempre hace falta de poder compartir con la gente y de recibir el cariño de todo el mundo, así que siempre es lindo poder volver a estar acá".