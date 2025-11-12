Con tecnología de Fórmula 1, equipo de ciclismo busca frenar hegemonía de Tadej Pogacar

El Red Bull Bora Hansgrohe, nuevo equipo del doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel y donde también milita el esloveno Primoz Roglic, ha dado un paso más en la alta tecnología al emplear métodos de Fórmula 1 para preparar las carreras, como la llamada prueba PIV, donde se utiliza un túnel que los ciclistas atraviesan en bicicleta en medio de una cortina verde de burbujas de helio y luz láser.

Se trata de "una investigación revolucionaria", según explica el Red Bull-Bora-Hansgrohe.

En un túnel ferroviario en desuso en Inglaterra, el equipo ciclista, junto con el fabricante de bicicletas Specialized, realizó las pruebas PIV, la cual solo se ha utilizado en la Fórmula 1.

Estas pruebas registraron en detalle los movimientos del aire alrededor del ciclista y la bicicleta utilizando millones de microburbujas de helio iluminadas por láseres.

El objetivo de estas pruebas es llevar la aerodinámica a un nuevo nivel científico.

Para Dan Bigham, ingeniero del equipo, "esto es pura magia, como ciencia ficción. "Estamos haciendo visible lo que antes era invisible en el ciclismo".

Las pruebas en el antiguo túnel ferroviario requieren una concentración absoluta. Los corredores que ,o pusieron en practica completaron más de 100 rectas a la misma velocidad, posición y trayectoria, atravesando cada vez esa cortina verde de burbujas de helio y luz láser.

Según Dbigham, "nunca antes en el ciclismo profesional se había creado una imagen tan precisa del comportamiento del aire alrededor del ciclista. Este conocimiento de la aerodinámica revolucionará el deporte. Es el comienzo de una nueva era en el ciclismo".

"Se trata de una investigación fundamental que determinará los procesos de desarrollo de Red Bull-Bora-Hansgrohe y Specialized en los próximos años. Quien comprende el aire, domina la carrera", asegura en ingeniero.

Desde la incorporación de Red Bull en el equipo, el acercamiento a la Fórmula 1 se ha hecho evidente en la formación alemana,

El equipo ya ha incorporado al preparador mental de Max Verstappen. Con las pruebas de luz láser verde, ahora también quieren influir en la velocidad de Remco Evenepoel, Roglic, ganador de 4 Vueltas y también del alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour.