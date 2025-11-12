Síguenos en::
¿Palmeiras vs. Flamengo se jugará en Lima?; hay decisión oficial sobre la final de Copa Libertadores

Este miércoles, la Conmebol estuvo de visita en la capital peruana y aclaró de una vez por todas los rumores sobre el cambio de sede de la final de la Copa Libertadores 2025.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
Estadio Monumental de Lima
Estadio Monumental de Lima recibirá la final de Copa Libertadores 2025 - Foto:
AFP

