Falcao García; "mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia"

La Selección Colombia le dijo adiós al sueño del Mundial 2026, tras quedar eliminada en los octavos de final a manos de Suiza en la tanda de los penaltis (4-3) luego del 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga. Lo cierto es que hubo varias reacciones por la eliminación de la 'tricolor' de la cita orbital en tierras norteamericanas, y uno de los que se pronunció fue Falcao García.

En primera instancia, el 'Tigre' había dado su análisis de lo que fue el desempeño de la 'amarilla' en el duelo contra los 'helvéticos' y en general en la Copa del Mundo para la cadena 'Espn'. Allí hizo énfasis en algunos puntos, pero sus declaraciones fueron mal interpretadas. García Zárate tuvo que salir a defender su punto.

Así las cosas, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia usó sus redes sociales para dejar un mensaje claro sobre su postura y lo que quiso decir en su evaluación.

La Selección Colombia sufrió dura eliminación en el Mundial 2026. Foto: AFP.

"Después de ver que algunos medios con sus titulares han tergiversado mis palabras, quiero recalcar que mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia", escribió en primera instancia Radamel Falcao en su perfil de 'Instagram'.



A continuación, el atacante samario complementó que "mi mensaje fue una reflexión sobre la necesidad de fortalecer nuestro fútbol desde su base: invertir en las divisiones inferiores, que la categoría B cuente con ascenso y descenso, consolidar una categoría C y D que aumente la competitividad y dignificar las condiciones salariales de los jugadores en estás categorías. Solo así construiremos un fútbol colombiano más fuerte y con un mejor futuro".

Falcao García, delantero colombiano. Getty Images

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo culminaron invictos en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, haciendo una buena fase de grupos, culminando en el primer lugar de la zona F que integró con Portugal, RD Congo y Uzbekistán. Ya en los duelos de eliminación directa venció a Ghana, y en el juego contra Suiza generó varias llegadas al pórtico rival, pero como en compromisos anteriores, falló en la definición.