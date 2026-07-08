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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Zapata recibió noticias sobre su futuro deportivo con el Torino; acá los detalles

Duván Zapata recibió noticias sobre su futuro deportivo con el Torino; acá los detalles

Desde la dirigencia del Torino tomaron una importante decisión con respecto a Duván Zapata y su porvenir en el club italiano. ¡Conozca qué pasó con el delantero colombiano!

Por: EFE
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Duván Zapata, delantero colombiano que milita en el Torino.
Duván Zapata, delantero colombiano que milita en el Torino.
AFP

El colombiano Duván Zapata, capitán del Torino, renovó su contrato con el club italiano hasta 2028, tras consolidarse como una pieza fundamental del equipo desde su llegada en 2023, informó este miércoles la entidad turinesa.

"¡Seguimos adelante juntos! ¡Mucho éxito en esta nueva etapa y siempre, fuerza 'Toro'!", anunció el Torino en un comunicado. El atacante, de 35 años, llegó al equipo granata en septiembre de 2023 procedente del Atalanta y, desde entonces, disputó 75 partidos, en los que marcó 19 goles y repartió cinco asistencias.

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Nacido en Santiago de Cali en 1991, se formó en las categorías inferiores del América de Cali, con cuyo primer equipo debutó en 2008. En 2011 fichó por Estudiantes de La Plata, donde anotó 22 goles en 46 encuentros antes de dar el salto al fútbol italiano.

Su trayectoria en Italia comenzó en el Nápoles en 2013; posteriormente jugó como cedido en Udinese y Sampdoria, club que al que fue traspasado. Más tarde recaló en el Atalanta, donde permaneció durante cinco temporadas antes de incorporarse al Torino. Zapata también fue internacional con Colombia, selección con la que disputó 34 partidos y marcó cuatro goles.

Duván Zapata, delantero del Torino.
Duván Zapata, delantero del Torino.
AFP

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¿Cómo han sido los números de Duván en el Torino?

El colombiano se ha consolidado como una de las figuras más importantes del club italiano, e incluso, es capitán de los 'granates'. A sus 35 años, Duván registra 75 partidos oficiales, 19 goles y 5 asistencias. Zapata llegó al Torino el 1 de septiembre de 2023, y gracias a su alto nivel de competitividad y liderazgo, el caleño renovó su vínculo contractual hasta junio del 2028.

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Internacional con la Selección Colombia

Duván Zapata disputó 34 partidos con la 'tricolor' y logró anotar cuatro goles entre 2017 y 2021. Uno de sus momentos claves ocurrió durante la Copa América 2019, donde brilló al marcarle a la Selección Argentina y a Catar. Sin embargo, su paso por el combinado de nuestro estuvo marcado por la irregularidad y las lesiones.

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